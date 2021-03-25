本报北京3月24日电 （记者吴秋余）中国银行间市场交易商协会近日发布消息，乡村振兴票据已正式上线。交易商协会称，为进一步落实2021年中央一号文件要求，在中国人民银行指导下，结合市场成员建议，研究推出乡村振兴票据，利用债务融资工具专项产品支持乡村振兴，通过市场化手段引导鼓励社会资本投资农业农村。

乡村振兴票据聚焦“三农”发展，重点支持乡村产业发展、农民就业增收、农业现代化、乡村建设等项目，并可灵活运用债务融资工具全系列产品谱系，结合企业落实乡村振兴战略需求提供精准支持。另外，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，乡村振兴票据承继原扶贫票据政策和标准，对募集资金用于“脱贫后5年过渡期”相关项目，设立衔接过渡期，确保支持政策不断档。

《 人民日报 》（ 2021年03月25日 12 版）

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