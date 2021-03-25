韩秉志

原标题：调查失业率控制在5.5%以内意味着什么

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要实现更加充分更高质量就业，城镇调查失业率控制在5.5％以内。专家表示，5.5%的城镇调查失业率在国际上处于较低水平，充分体现了以人民为中心的发展思想，突出了党和政府更加重视就业、追求共享发展的执政理念。

失业率被视为与经济增长率、物价指数和国际收支平衡状况并行的四大宏观经济指标之一。“去年受新冠肺炎疫情等因素影响，就业压力大增。经过努力，2020年全年平均城镇调查失业率为5.6%，实属不易。这一指标水平超出预期，也是制定未来目标的参照。”中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部副主任赖德胜教授在接受经济日报记者采访时表示，城镇调查失业率控制在5.5%以内，意味着我国将实现比较充分的就业。

人力资源和社会保障部部长张纪南表示，今年就业面临诸多挑战。一方面，就业总量压力不减，今年城镇新增劳动力1500万人左右，高校毕业生909万人，创下新高。另一方面，结构性矛盾突出，就业难和招工难并存，制造业、服务业普工难招、技术工人短缺，技术技能人才求人倍率超过2。

虽然有诸多挑战和不确定性，但我国经济长期向好的基本面没有变，稳定就业大局的基本面没有变。多位专家认为，随着经济企稳向好，就业将延续总体平稳态势，虽然不同季度可能会有些许波动，但从全年来看，城镇新增就业及城镇调查失业率的目标是能够实现的，甚至还会有所突破。

国家统计局数据显示，今年1月份，全国城镇调查失业率为5.4%；2月份，这一数字为5.5%，比去年同期回落0.7个百分点。1月份至2月份，全国城镇新增就业148万人，比去年同期增40万人。

赖德胜认为，今年就业开局总体稳定，得益于疫情在我国境内得到较好控制，各行业有序按时开工，也得益于去年实施的财政、货币、就业等政策效果继续释放，生产需求持续恢复，工业生产、服务业、市场销售、固定资产投资等均保持增长。

专家表示，确保就业形势总体稳定、失业率保持较低水平，仍要继续做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。尤其是继续强化就业优先政策，不断丰富政策工具箱，将是今年就业工作重中之重。

“今年《政府工作报告》多处提法值得关注：一是要扩大就业容量，这意味着提升经济增长的就业弹性，扩大就业吸纳量，特别要发挥民营经济和中小微企业在扩大就业中的作用；二是就业优先政策要继续强化、聚力增效，这意味着促进就业各项政策将继续应出尽出，更加畅通地直达市场主体；三是支持和规范发展新就业形态，这意味着新就业形态的作用得到进一步确认。”赖德胜说。

在确保充分就业基础上，实现更高质量就业也是社会关注的焦点。由于疫情仍在全球蔓延，国际经贸环境存在不确定性。考虑到产业结构转型升级，碳达峰、碳中和目标以及生态保护制度等对就业岗位的影响，实现更高质量就业面临多方面挑战。

“为此，要持续激发市场主体活力，增强经济增长创造就业岗位的能力，扩大就业容量。加快提升劳动者素质，提高劳动者就业创业能力。”赖德胜表示，对重点就业群体要精准施策，提升劳动力市场的匹配效率和公平性。此外，要构建和谐劳动关系，积极发挥工会在促进高质量就业中的作用。

(责编：王震、吕骞)