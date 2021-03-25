王轶辰

原标题：数字中国再起航

近日正式发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，“加快数字化发展 建设数字中国”单独成章，提出迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。明晰的发展路线图，不仅表明了我国大力发展数字经济的决心，也给数字中国的加速“航行”指明了方向。

打造数字经济新优势

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确指出，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

在白山云科技创始人兼CEO霍涛看来，新冠肺炎疫情暴发以来，数字经济已展现出了抗风险、跨周期的巨大张力。“大力发展数字经济成为实现中国经济高质量发展的必由之路。”

“数字经济的发展早已不再局限于互联网。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说，互联网红利逐渐消退对数字经济不会产生很大影响，相反，互联网红利消退迫使企业去关注更新的模式、更新的领域，云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能等都是重点发展的方向。

“数字经济发展给我们带来了很多的确定性，这个确定性使得我们面对当前不确定的世界和不确定的外部环境时，更有信心、更有底气了。”工业和信息化部部长肖亚庆表示，接下来要进一步夯实数字经济发展的基础。比如说网络建设，截至去年底，我国已累计建成71.8万个5G基站，“十四五”期间，将建成系统完备的5G网络。同时，5G垂直应用的各种场景将在此基础上进一步拓展。数字经济发展过程中还要进一步扩大消费，并加快数字经济发展和各行各业的融合。

“十四五”期间，“两新一重”建设仍是投资重点。国家发展改革委副主任宁吉喆透露，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。

加快数字社会建设

党的十八大以来，伴随“数字中国”建设的深入实践，“让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感”的美好愿景，正成为惠及群众生活各个方面的生动现实。

尤其自疫情以来，数字技术在帮助研判疫情形势，织密织牢防控网络，助推复工复产、复商复市、复学复课等方面发挥了至关重要的作用。数字经济也迎来重大机遇，新零售平台订单井喷式增长，直播带货、在线教育、远程办公等新业态新模式快速发展。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活。

要实现全民畅享就要关注那些还未享受到数字社会建设的人群，由于在数字化建设过程中，很多服务都需要智能设备作为接口，以老年人为例，莫说熟练使用，仅是日常使用都存在一定困难，这阻碍了全民畅享的实现。

据预测，到2025年60岁及以上人口或将突破3亿。同时，互联网智能技术将呈现全场景应用及快速迭代特征，加剧了老年人融入数字生活的困难与挑战。

小米集团董事长兼CEO雷军建议，推动老年人数字化服务尽快纳入国家信息化基础设施建设，指导建立智能技术适老化标准体系，推动智能技术适老场景与新兴业态融合发展，引导和鼓励全社会共同助力智能技术适老的宣传推广。

城乡数字发展差距同样值得关注，要加快农村数字基础设施建设，推进数字服务城乡均等化进程。

营造良好数字生态

360搜索医药广告造假链条，UC浏览器涉及为无资质公司投虚假医药广告……在今年央视“3·15”晚会曝光的侵害消费者权益行为中，关于互联网平台的乱象比比皆是。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，坚持放管并重，促进发展与规范管理相统一，构建数字规则体系，营造开放、健康、安全的数字生态。

无规矩不成方圆。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾认为，互联网企业尤其是平台企业，应该秉持科技向善的理念，将发展置于安全底线之上，将创新置于有效监管之下。

马化腾建议，高度重视数字经济、平台经济发展过程中出现的新矛盾和新问题，进一步推动政府、市场、社会和企业形成合力，积极探索创新监管与治理方式，强化企业社会责任与合规发展理念。

数字经济发展的特殊性要求治理必须做到放管并重。一些专家表示，我国市场上经常出现一放就乱、一管就死，究其原因是因为见乱就收、见死就放，这样的管理倒置导致被动管理，对待新事物要给予充分的包容。要健全基础的市场制度，理顺经济发展的底层逻辑，发挥市场机制的稳定调节作用，避免政策上的大收大放。

(责编：王震、吕骞)