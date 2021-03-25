王文博 班娟娟

原标题：打造强大国内市场 扩内需多领域集中发力

打造强大国内市场，对加快构建新发展格局意义重大。“十四五”规划纲要提出，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用，建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场。

《经济参考报》记者获悉，近期，中央部委和地方层面纷纷部署，从筹办国际消费展会，到消费新业态新模式支持政策出台，再到战略性新兴产业投资以及“两新一重”投资项目的密集启动，多个领域集中发力，开局之年扩内需大幕拉开。

多部门围绕促消费加紧部署

在6万平方米国际展区内，来自69个国别和地区的1165个参展品牌将分布在时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区；在2万平方米的国内展区，全国各地正精心组织本地消费精品和中华老字号参展……

在24日的国新办发布会上，主办方公布了首届中国国际消费品博览会的最新动态，该展会将于5月7日至10日在海口举办。

这是我国加快落实“十四五”扩内需战略的一个缩影。“十四五”规划纲要提出，全面促进消费，并围绕提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费、培育城市消费、扩大农村消费等方面进行统筹安排。

记者注意到，近期多个部门围绕全面促进消费进行部署。国家发展改革委主任何立峰日前在中国发展高层论坛2021年年会上提出，将加快培育完整内需体系，充分挖掘国内市场潜力，紧扣改善民生拓展需求，提升传统消费，培育新型消费，发展服务消费，适当增加公共消费。

商务部副部长王炳南在发布会上表示，将立足扩大内需战略基点，着力提升传统消费，培育新型消费，创新消费平台。积极支持跨境电商等新业态新模式发展。

值得注意的是，相关政策在加快落地。3月18日，商务部等六部门联合印发通知，将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心（B型）所在城市（及区域）。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇对《经济参考报》记者表示，包括培育跨境电商业务等新业态，以及更多优化商品服务供给、畅通流通环节、完善消费保障等举措的落地，更加完整的内需体系将逐步建立，从而推动消费潜力得到更充分释放，促使消费更好地发挥拉动经济增长的基础性作用。

扩大有效投资全面提速

深入实施扩大内需战略，还要增强投资对优化供给结构的关键性作用。“十四五”规划纲要共设置20个专栏，提出102项重大工程项目。

未来五年扩大有效投资的施工图已经敲定。围绕加快补短板、扩大战略性新兴产业投资，“两新一重”以及一批强基础、增功能、利长远的重大项目，“十四五”规划纲要圈定了多个重点领域。

“十四五”开局之年，多地重大工程项目投资火热启动。战略性新兴产业投资、新型基础设施投资备受关注。

3月22日，山西省开发区2021年第二次项目集中签约一批、开工一批、投产一批“三个一批”活动在各市同步举行。山西省提出，将加强政策研究和前瞻布局，结合实际谋划、招引、实施一批重大项目。要按照战略性新兴产业、未来产业招商图谱，结合资源禀赋和产业基础，重点引进技术含量高、带动能力强、发展前景好的大项目好项目。江西省也表示，今年在战略性新兴产业领域共推出426个项目，总投资达9386亿元。

新基建也如火如荼。国家发展改革委副主任宁吉喆日前透露，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。地方上，天津市近日印发“新基建”三年行动方案，明确了22条具体举措。北京市发文称，将推动环保产业与工业互联网等产业融合，加快形成新业态、新动能，拉动绿色新基建。

扩大有效投资的背后，离不开配套举措护航。“十四五”规划纲要明确，深化投融资体制改革，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。健全项目谋划、储备、推进机制，加大资金、用地等要素保障力度，加快投资项目落地见效。

“政府在卡脖子技术攻关、传统基建中经济效益较低的环节中，可以作为投资主导力量，但在信息数字化建设、民生工程等方面，可以积极挖掘经济效益增长点，引入社会资本，一方面有助于提高整体投资的效率，另一方面实现收益共享，保证投资项目的可持续发展。”光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东对《经济参考报》记者表示。

助力加快构建新发展格局

业内指出，坚持扩大内需，加快形成强大国内市场，对我国加快构建新发展格局，具有十分重要的意义。在此过程中，要深化供给侧结构性改革，提高供给适应引领创造新需求能力。

“十四五”规划纲要提出，坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

全国政协经济委员会副主任、中央财办原副主任杨伟民日前在中国发展高层论坛2021年会上指出，要深化供给侧结构性改革，构建更有韧性的供给格局。他指出，构建新格局需要扩大内需，但是构建新格局并不等于扩大内需。不是不要供给侧结构性改革了，而且恰恰相反是需要深入地、持续地推进供给侧结构性改革。

“比如通过计算发现生产型、投资型、出口型产业规模比较大，但是居民消费型产业比较少，从供给上制约了居民消费的扩大，很多消费型产业，现在的供给难以满足居民的需求。所以在供给侧我们需要进一步扩大高技术产业、消费品产业、文化旅游等产业规模。”杨伟民说。

何立峰则表示，要协同推进强大国内市场和贸易强国建设，贯通生产、分配、流通、消费各环节，持续扩大优质产品和服务供给，推动进出口协同发展，提高国际双向投资水平，持续增强中国经济对全球要素资源的吸引力和合作能力。

(责编：王震、吕骞)