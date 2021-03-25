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深化税收征管改革顶层设计出炉

孙韶华
2021年03月25日08:13 | 来源：经济参考报
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原标题：深化税收征管改革顶层设计出炉

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称“意见”）。意见明确，到2025年，深化税收征管制度改革取得显著成效，基本建成功能强大的智慧税务，形成国内一流的智能化行政应用系统，全方位提高税务执法、服务、监管能力。

意见从全面推进税收征管数字化升级和智能化改造、不断完善税务执法制度和机制、大力推行优质高效智能税费服务、精准实施税务监管、持续深化拓展税收共治格局等方面提出了多项具体举措。

其中，在全面推进税收征管数字化升级和智能化改造中，明确稳步实施发票电子化改革。2021年建成全国统一的电子发票服务平台，24小时在线免费为纳税人提供电子发票申领、开具、交付、查验等服务。制定出台电子发票国家标准，有序推进铁路、民航等领域发票电子化，2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化，着力降低制度性交易成本。此外，深化税收大数据共享应用。探索区块链技术在社会保险费征收、房地产交易和不动产登记等方面的应用，并持续拓展在促进涉税涉费信息共享等领域的应用。

在大力推行优质高效智能税费服务中，明确全面改进办税缴费方式。2021年基本实现企业税费事项能网上办理，个人税费事项能掌上办理。2022年建成全国统一规范的电子税务局，不断拓展“非接触式”、“不见面”办税缴费服务。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震表示，意见体现了新发展阶段的时代性特征，强调数字化和智能化。将先进的技术与先进的制度结合起来，可以更好地服务纳税人，也有利于促进征纳双方的良好关系。

(责编：王震、吕骞)

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