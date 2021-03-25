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公募基金年度“交作业” 行业分化显著

韦夏怡
2021年03月25日08:14 | 来源：经济参考报
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原标题：公募基金年度“交作业” 行业分化显著

　　进入年报披露期，上市公司参股的基金公司“赚钱能力”也相继展露。截至记者发稿，包括华夏基金、南方基金、招商基金、华泰柏瑞基金等近10家基金公司财务数据悉数披露。综合来看，公募行业的“二八分化”在基金大年愈发显著。

　　华泰证券23日晚间发布的年报显示，其持股41.16%的南方基金和持股49%的华泰柏瑞基金在2020年分别实现营业收入56.30亿元和11.24亿元，较2019年的38.73亿元和7.55亿元分别增长45%和49%；实现净利润14.84亿元和2.72亿元，分别同比增长65%和44%。中信证券持股62.20%的华夏基金在2020年度也赚的“盆满钵满”。中信证券年报显示，华夏基金2020年实现营业收入55.39亿元，较2019年的39.77亿元增长39%；实现净利润15.98亿元，同比增长33%。

　　银行系的招商基金在过去一年也实现了管理规模及净利润双增长，2020年度实现净利润9.04亿元，同比增长12.58%。截至2020年底，招商基金总资产82.37亿元，净资产59.06亿元，资管业务总规模11568.25亿元（含子公司），同比增长接近24%。

　　相对大型基金公司，中小型基金则表现不佳，尤其部分小型基金公司似乎并没有享受到2020年度基金发行火热的红利，收益仍处于亏损状态。例如，南华期货旗下的南华基金全年实现营业收入3197.42万元，亏损1168.56万元，此前2019年亏损437.83万元，亏损规模进一步扩大。国联证券持股的中海基金2020年度也亏损364.93万元。业内人士指出，去年以来频出的“爆款”基金产品大都集中于大型基金公司，相较于头部公司较强的投研、营销综合实力，中小基金公司在寻求差异化的竞争中所面临的压力也越来越大。

(责编：王震、吕骞)

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