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报告显示：文化科技融合进入“数字文化经济”时代

2021年03月25日08:15 | 来源：新华网
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原标题：报告显示：文化科技融合进入“数字文化经济”时代

日前，由清华大学文化创意发展研究院与腾讯研究院联合发布《文化科技融合2021，迈向数字文化经济时代》。报告基于对当前文化科技融合的发展水平、外在环境和内在模式的研判，提出文化科技融合进入“数字文化经济”时代的论断。

报告指出，2020年，是人类发展史上不寻常的一年，也是文化科技融合新时代大幕开启的一年。2020年，新冠肺炎疫情为物理世界按下暂停键，同时也为数字世界按下加速键，加速重构文化产业的虚实结构；2020年，新基建政策出台，5G网络、人工智能、数据中心等网络、技术和算力基础设施建设加快进度，将共同推动文化产业的全链条革新……2020年，文化产业内外部的多重因素叠加，共同驱动文化科技走向深度融合。

基于对2020年文化科技融合的产业热点案例分析，报告梳理出文化科技融合的三个核心逻辑：一是技术的创新应用，这是文化科技融合的“动力”逻辑；二是文化生产与管理的再造与创新，这是文化科技融合的“市场”逻辑；三是业态的边界不断融合，这是文化科技融合的“生态”逻辑。依托这三层逻辑，按照从内涵到外延，从内核到衍生的层次，项目组提炼了文化科技走向深度融合的“三维”模型，形成文化产业消费模式、生产方式和产业边界的变量革新和增量释放。

站在2021年展望未来，项目组认为文化科技融合将催生“数字文化经济”的新经济形态，成为文化科技融合未来的发展方向。数字文化经济是在数字文化产业基础上的理念创新，是数字经济和文化经济融合的新经济形态。其核心是将文化发展真正置于五位一体发展的核心位置，从系统性、整合性、全面性的角度认识文化发展的作用，其范围不仅包括既定的数字文化产业各行业，还包括文化经济的生产、交换、分配、消费等环节产业数字化产生的经济活动，以及通过文化内容资源的数据产业化使文化与其他行业融合发展形成的经济活动。

清华大学文化创意发展研究院执行院长胡钰指出，数字文化产业是当代文化产业发展中最具显示度与增长性的新业态，体现了文化科技融合的力量，体现了数字时代的创意与生活。报告对数字文化经济的概念、特征、表现、趋势与价值等进行了系统分析，展现了学界与业界研究者的敏锐性与前瞻性，对于推动中国文化产业高质量发展具有积极意义。

中央党校（国家行政学院）教授、北京观恒文化发展研究院院长祁述裕指出，文化与科技融合昭示着文化产业的无限可能性。报告为各地发展数字文化经济提供了可资借鉴的路径，具有很强的现实意义和启发价值。

北京大学数字治理研究中心主任邱泽奇指出，数字文化经济，中文阅读，表观上有两种断句。第一种，数字文化的经济，可以理解为数字文化与经济之间的关系。第二种，数字的文化经济，可以理解为数字技术与文化经济的关系。其实，还有第三种断句，数字、文化、经济，各自为独立的要素。此时，数字是基础要素，文化是必备要素，经济则是方向要素。对如此复杂集合的探讨，正是这份报告的迷人之处。

中国人民大学创意产业技术研究院副院长、文化品牌评测技术文化和旅游部重点实验室副主任宋洋洋指出，文化和科技融合是“文化强国”和“科技自立自强”战略的重要支撑，数字文化经济是文化科技融合发展的重要形态，也是现代文化产业体系的重要组成部分。报告充分发挥学术研究机构和行业研究机构的叠加优势，让报告内容既有学术前瞻性又贴近行业实际，对于深入了解数字文化经济发展路径和未来发展方向，助推文化经济和数字经济高质量发展具有重要意义。

中央财经大学文化经济研究院院长、文旅部“十四五”规划专家委员会委员魏鹏举指出，文化与科技融合形成的宽广纵深，不仅为人文以化创造了科技创新的无限可能性，更是为基于科学的技术发展提供了合乎人文的有机生态。百年未有的大疫情促发了人类“文化进化”的数字化突变，报告某种程度上可以看作是数字文化未来简史的一个预言。

北京师范大学新闻传播学院执行院长张洪忠指出，这份聚焦数字文化经济的报告给人两个深刻印象：一是对数字文化经济做了全面的前沿跟踪，能够帮助人们快速把握这一新兴业态的发展趋势；二是基于传播学视角对前沿材料做了整理和分析，具有专业参考价值。

(责编：赵竹青、吕骞)

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