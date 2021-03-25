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支持小微企业的两项直达货币政策工具延至今年底

2021年03月25日08:15 | 来源：新华网
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原标题：支持小微企业的两项直达货币政策工具延至今年底

　　新华社北京3月24日电(记者吴雨)为保持对小微企业的金融支持力度不减，24日召开的国务院常务会议决定，将普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划进一步延至今年底。

　　去年以来实施的支持小微企业两项直达货币政策工具，即对地方法人银行办理普惠小微企业贷款延期还本付息给予激励、对其发放小微信用贷款提供优惠资金支持，对帮助小微企业渡难关、保就业保民生、稳住经济基本盘发挥了重要作用。

　　国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，两项直达货币政策工具有效地支持了不少小微企业渡过难关，推动经济运行持续恢复，但一些小微企业仍面临一定经营压力，需要将两项直达货币政策工具适当延长。

　　为确保小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降，会议决定，在前期已将两项直达货币政策工具延续实施至今年一季度的基础上，进一步延长实施期限到今年底，对小微企业再帮扶一把，更好发挥他们在稳就业中的重要作用。

　　中国民生银行首席研究员温彬认为，地方法人银行可在服务小微企业方面发挥重要作用，但一些地方法人银行面临资金成本压力，需要通过货币政策工具给予激励和优惠支持，提高其支持小微企业的能力和积极性。

　　会议决定，一是对2021年底前到期的普惠小微企业贷款，由企业和银行自主协商延期还本付息，并继续对办理贷款延期还本付息的地方法人银行按规定给予激励，激励比例为贷款本金的1%。二是对符合条件的地方法人银行发放小微信用贷款，继续按本金的40%提供优惠资金支持。同时，要研究加大对个体工商户的政策支持。

　　曾刚认为，进一步强化政策支持力度，可以帮助小微企业获得更长的缓冲期，精准支持金融机构服务实体经济，有利于推动经济稳中加固、行稳致远。

(责编：赵竹青、吕骞)

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