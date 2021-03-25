罗逸姝 韦夏怡

原标题：年报“成绩单”出炉 化工电子行业表现抢眼

上市公司年报披露正在加速进行，“成绩单”整体亮眼。同花顺数据显示，截至3月24日记者发稿，已有421家上市公司发布2020年年报，其中超过六成的上市公司实现营收、净利“双增长”，化工、医药生物、电子、机械设备等行业上市公司业绩表现突出。与此同时，还有150家A股公司披露了2021年一季度业绩预告，其中143家公司预喜，预喜率高达95%。

九成公司实现正盈利

《经济参考报》记者根据同花顺数据统计，目前沪深两市已有421家上市公司发布2020年年报。其中，有398家公司实现正盈利，占比超90%。305家上市公司实现营业收入增长，303家实现净利润增长，营收净利“双增长”的共有257家，占比达61%。值得注意的是，与去年同期相比，还有32家上市公司成功实现扭亏为盈。

从行业来看，上述业绩亮眼的公司主要集中在化工、医药生物、电子、机械设备等行业。同花顺数据显示，在净利润实现正增长的303家上市公司中，共有36家属于化工行业，31家属于电子行业，属于机械设备、医药生物和电气设备的分别为25家、24家、21家。其中，英科医疗、振芯科技、海油工程、博创科技净利润同比增长超过10倍，此外，还有北新建材等42家上市公司净利润增幅超过100%。

另一方面，由于当前披露业绩的公司主要集中在医药生物、电子等高新技术行业，研发投入也成为市场关注的热点。同花顺数据显示，有可比数据的387家上市公司在2020年进行的研发投入总额为1048.41亿元，相比去年同期的869.45亿元增长超20%。其中，通信行业合计投入214.48亿元，电子行业合计投入204.61亿元，研发投入居于各行业前列。

千亿市值级别的上市公司业绩同样浮出水面。截至记者发稿，已有金龙鱼、华泰证券、中国人保等21家千亿元市值公司披露2020年年报，业绩表现差异较大，净利润增幅从-18%到119%不等。3月23日晚，金山办公发布2020年年报，报告期内，公司实现营业收入22.61亿元，同比增长43.14%，实现净利润8.78亿元，同比增长119.22%，超过100%的净利润增幅为目前已发布年报的千亿上市公司之最。

而在接下来一周（3月29日至4月4日），还将有560家上市公司预计发布2020年年报，其中不乏贵州茅台、海天味业、比亚迪等行业头部企业。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，最近年报和一季报预告陆续披露，可重点关注业绩超预期个股，并回避一些业绩亏损、大降的高位垃圾股。从中长期看，只有业绩持续增长的公司，股价才能实现不断上涨。

83家上市公司一季度业绩或翻倍

年报披露之际，不少上市公司也发布了一季度预告。同花顺数据显示，截至24日记者发稿，A股共有150家上市公司披露了一季度业绩预告。其中，143家公司预喜，预喜率高达95.33%，预告业绩翻倍家数则达到83家。从行业来看，农业、电子、计算机、机械等预喜公司较多。值得注意的是，汽车、化工、有色等去年受疫情影响显著的部分行业，2021年一季度业绩出现明显回暖。

业绩预喜公司中，黑猫股份、震裕科技等5家上市公司表现突出，预计净利润增幅超过10倍。化工行业企业黑猫股份最新业绩预告显示，一季度实现了扭亏为盈。根据公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.30亿元至2.80亿元，而去年同期净利润为-396.67万元。针对业绩变动主要原因，公司表示，2020年以来，非轮胎用的炭黑差异化产品产销规模迅速提升，营收结构显著优化；此外，公司通过提升工业信息化水平加强过程管理、降耗增效等举措，生产及运营成本显著下降，综合毛利率和行业竞争力提升。

3月刚登陆创业板的震裕科技一季度业绩也大幅预增。招股说明书显示，公司预计2021年一季度净利润相比去年同期增长5215.11%至6733.71%。作为宁德时代动力锂电池精密结构件主要配套供应商，公司表示随着国内疫情基本稳定，电机铁芯下游客户以及宁德时代等动力锂电池生产厂商开工率逐渐提高，其精密结构件业务订单也自2020年6月以来实现较快增长。

海通证券指出，A股企业盈利仍在回升中。站在全年视角，4月份A股上市公司一季报陆续披露，届时有业绩支撑的个股有望迎来行情，建议重视科技和大众消费领域的投资机会。东吴证券也表示，本周开始至4月15日前，市场将进入一季报预告披露的高峰时段，业绩将成为驱动行情的关键变量。

部分行业2020年业绩表现及研发投入

数据来源：记者根据同花顺数据整理（截至3月24日）

行业名称（申万一级）净利润实现正增长的企业数研发投入合计（亿元）化工3683.36电子31204.61机械设备2544.00医药生物2470.98电气设备2139.91

(责编：王震、吕骞)