原标题：南京浦口经济开发区：深化产学研 打造“芯高地”

近年来，南京浦口经济开发区紧紧围绕“地标性产业高地、都市圈最美花园”建设目标，始终以坚定政治站位为引领，以推进经济发展为主线，以提升城市功能为驱动，以赋能“江北明珠”浦口区为使命，迎难而上、创新作为，奋力构筑创新磁场，铺展产业兴盛蓝图。尤其是在2020年，南京浦口经济开发区依然实现了要经济指标逆势增长的既定目标，为奠基“十四五”、献礼建党百年贡献出备受认可的答卷。

聚焦主业强力支撑：打造“芯高地”，培育“新引擎”

南京浦口经济开发区始终将把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力作为工作开展的重心，牢牢把握经济工作的主动权，一方面切实履行好领导经济工作的职能，另一方面以加速培植标杆高地主导产业发展为路径，在全力打造“芯高地”、聚焦主业强支撑、加速培育“新引擎”等领域取得突破性进展，为“十四五”的开局奠定了扎实的基础。

据统计，在面临新冠肺炎严峻疫情的2020年，浦口经济开发区坚持疫情防控和经济发展“两手抓、两手硬”的工作原则，全年实现地区生产总值73.45亿元，同比增长13.8%；完成一般公共财政预算收入10.09亿元，同比增长72.47%；规模以上工业总产值完成210.65亿元，同比增长28.23%；新增上报规上企业62家，拉动全区工业经济增长的主引擎作用进一步彰显。尤其是在集成电路产业方面，已形成产业集聚度高、龙头引领度高、链条完整度高的“芯高地”，基本形成了“设计环节有集聚、制造环节有龙头、封测环节有影响、配套环节有支撑”的产业链闭环。同时，充分发挥台积电、华天科技龙头带动效应，集成电路产业全年实现产值超100亿元。目前，已集聚集成电路产业链上下游企业近250家，占浦口区比重85%以上，占南京市比重近1/4。仅2020年，新签约集成电路项目达86个，总投资约269亿元，其中10亿元以上项目8个。

在加速培育“新引擎”领域，浦口经济开发区目前已集聚高端交通装备产业链上下游企业86家，已初步形成涵盖汽车整车、新能源汽车电控系统、轨道交通车辆配件及服务配套的产业体系，全年实现产值近70亿元。在产业链条初步形成的基础上，对产业规模和细分领域给予重点突破，在企业规模方面，新签约亿元以上高端交通装备产业项目19个，其中10亿元以上重大项目3个，包括总投资30亿元的三鑫项目、总投资11亿元的航空航天科技园项目等；在产业链细分领域方面，通过统筹谋划，强化智能物流，车辆数字信号控制系统、牵引系统、通讯系统等产业链细分领域支撑性项目招引，全年新引进轨道交通项目20个。 在2020年，浦口经济开发区为确保“芯高地”的驱动效应和“新引擎”的拉动作用，全面加速推进紫峰C区、中科集成电路产业园、芯城核心区总部基地、IC集成电路研创园等载体建设，100万平方米的智慧谷C区也即将落成。目前，科学城高新技术产业创新馆、党群服务中心（规划建设展览馆）已建成投用，累计接待参观人员200余批次；集成电路创新馆、台积电晶圆制造服务联盟展厅也已建成并试运行，为浦口经济开发区的区域经济发展提供了强大动能。

创新驱动发展战略：深化产学研，构建新蓝图

近年来，南京浦口经济开发区坚持创新驱动发展战略，以机制创新、科技创新等多种方式赋能园区发展，进一步提升园区创新能力和服务水平。尤其是在培育新型研发机构和引进人才等诸多方面取得科技创新发展的新突破，走出了一条浦口特色道路，一批批新研机构落户园区已经取得卓越创新成果。

据了解，浦口经济开发区依托清华大学、南京大学、中科院等国内外知名高校院所高水平研发平台和高端人才团队，聚焦高端智能装备、节能环保、新材料、新型电子信息等高新技术产业，建设了23家新型研发机构，落地运营16家。其中，依托清华大学微电子所技术与人才优势的凌华集成电路技术研究院，和浦口经济开发区合作成立以集成电路产业研究、孵化为方向的新型研发机构，共同组建了“凌华研究院”，以创新体制探索科技成果转移转化新机制，将研究院建设成为国际知名、国内一流的产业技术研发转化先导中心和人才培育重要基地，从而引领和支撑浦口经济开发区乃至南京市集成电路相关产业的创新发展，为南京市打造具有全球影响力的创新名城作出重大贡献。

截至目前，浦口经济开发区通过南京市级新型研发机构备案6家，获得南京市级绩效奖励1家；累计引进高层次人才8人；自主申请专利164项，其中申请发明专利74项；专利授权73项，其中发明专利授权9项；累计孵化引进企业136家，研究院运营公司及其孵化引进企业总收入达亿元。

在深化产学研合作中，浦口经济开发区注重发挥企业在技术创新中的主体作用，加强新型研发机构的建设培育工作。同时，紧密围绕主导产业链条，加强与高校研究单位对接合作，积极争取落户一批孵化能力强的新型研发机构，为园区产业发展汇聚强大智力支撑的同时，也引入源头活水，构建了一个崭新的发展蓝图。

在科技人才引进方面，浦口经济开发区通过用好政策“指挥棒”不断完善人才培养激励机制，建好安居“梧桐林”，不断改善人才创业创新的发展环境，激发人才创新活力。目前，浦口经济开发区围绕园区高质量发展，已集聚相关人才近500人。其中，现有院士7人，长江学者4人，培养出高层次创业人才35人次，创新型企业家6人，科技顶尖专家5人，江苏省级、南京市级科技企业家9人，33人次获得南京市级、浦口区级中青年人才项目。

此外，在智慧新城建设领域，浦口经济开发区围绕“产、城、人、文”理念，依托“一带、三片、多单元”的新城空间结构，基本呈现约7.4平方公里城市功能；在营商环境优化方面，以政策金融扶持和上线“用芯办”APP等科技创新手段，为企业提供全生命周期、全生活维度的信息服务；在跨界融合发展方向，围绕轨道交通产业规划形成了以永宁园区为核心，以开发区、以及与和县经济开发区共建的“浦和产业合作示范区”为着力点的“一核两区”布局，并结合轨道交通产业链核心技术层级，在“两区”布局汇集一系列一流研发机构、制造以及配套服务企业。

凡是过往，皆为序章；征途漫漫，惟有奋斗。

回首历史，这是中国共产党百年征程的再出发；展望“十四五”，这是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。站在历史交汇点的浦口经济开发区正以蓬勃向上的精神状态，谋篇布局、不负韶华，抓产业、强发展，为开发区的新一轮发展擘画新局，为高质量建设“江北明珠”赋能强基、贡献力量。（记者 仝浩）

(责编：赵竹青、吕骞)