原标题：2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行？中国官方回应

中国交通运输部24日在中国国务院新闻办公室召开的新闻发布会上回应2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行时表示，有关方面在积极开展研发工作，已经构建了研发、试验、试制平台，试验样车也成功试跑。

交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋称，《交通强国建设纲要》明确提出，要合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨客运列车系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备的研发。他介绍，高速磁悬浮列车具有无摩擦、爬坡能力强、节能环保等优势。下一阶段，高速磁悬浮列车还需要加强技术攻关，进一步提升技术成熟度，加强经济性比较、运营可行性分析，具备条件以后，推动项目的规划建设。

专家认为，时速600公里的高速磁浮的交通制式可以填补高铁和航空运输之间的速度空白，形成航空、高铁、高速磁浮和城市交通速度梯度更加合理、高效、灵活便捷的多维交通架构。

发布会上，香港记者关心磁悬浮列车是否有机会进入到香港的网络？交通运输部副部长王志清表示，他也很希望试验成功，推进建设，能够早一点把600公里级高速磁悬浮列车通到香港，让香港能够搭上内地发展的快车。(记者 周音)

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