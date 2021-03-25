人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行？中国官方回应

2021年03月25日08:19 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行？中国官方回应

　　中国交通运输部24日在中国国务院新闻办公室召开的新闻发布会上回应2035年能否乘坐高速磁悬浮列车出行时表示，有关方面在积极开展研发工作，已经构建了研发、试验、试制平台，试验样车也成功试跑。

　　交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋称，《交通强国建设纲要》明确提出，要合理统筹安排时速600公里级高速磁悬浮系统、时速400公里级高速轮轨客运列车系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备的研发。他介绍，高速磁悬浮列车具有无摩擦、爬坡能力强、节能环保等优势。下一阶段，高速磁悬浮列车还需要加强技术攻关，进一步提升技术成熟度，加强经济性比较、运营可行性分析，具备条件以后，推动项目的规划建设。

　　专家认为，时速600公里的高速磁浮的交通制式可以填补高铁和航空运输之间的速度空白，形成航空、高铁、高速磁浮和城市交通速度梯度更加合理、高效、灵活便捷的多维交通架构。

　　发布会上，香港记者关心磁悬浮列车是否有机会进入到香港的网络？交通运输部副部长王志清表示，他也很希望试验成功，推进建设，能够早一点把600公里级高速磁悬浮列车通到香港，让香港能够搭上内地发展的快车。(记者 周音)

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：提升攻防能力是金融机构网络安全建设的重要方向
　　人民网北京3月25日电 （记者李彤）近日，中国人民银行制定的《金融业数据能力建设指引》正式印发。有业界人士表示，近年来网络安全成为金融业发展的重要课题，随着顶层制度的不断完善，金融机构对于网络安全正从“买硬件”转向“重实战”，未来“云+端+流量”的攻防能力升级，是金融机构网络信息安全建设的重要方向。…
人民银行：坚持“房住不炒”定位 加大住房租赁金融支持力度
　　人民网北京3月25日电 （记者罗知之）人民银行官网3月25日消息，近日，人民银行在北京召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，总结交流经验做法，分析研究信贷形势，部署推进下一阶段优化信贷结构工作。会议指出，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部