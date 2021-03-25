原标题：北京将建首批71个城市活力微中心 地铁站设便利店、书店等

今年，北京将打造第一批71个城市活力微中心，加快在轨道交通车站设置便利店、书店、自动体外除颤仪(AED)等便民增值服务，打造轨道上的都市生活。

今天，记者从北京市交通综合治理领导小组了解到，《2021年北京市交通综合治理行动计划》(简称《行动计划》)已正式印发实施，今年北京将从优化供给、调控需求、强化治理三个方面提出了38项治理措施。

为乘客提供更加多元化服务

《行动计划》指出，今年，北京将打造第一批71个城市活力微中心，加快在轨道交通车站设置便利店、书店、自动体外除颤仪(AED)等便民增值服务，打造轨道上的都市生活。

同时，北京将以大数据为支撑，优化通勤、通学、旅游等定制公交适配算法，鼓励省际客运和市内普通包车为中心城区和京津冀地区之间、市内办公集中地与居住地之间提供通勤服务，实现与地面公交共享场站资源、共线运营，为乘客提供更加多元化的公交服务。

推进水网、绿网、路网慢行系统连通

根据《行动计划》，北京将推进滨水道路、园林绿道与城市道路慢行系统连通融合，编制完成水网、绿网、路网慢行系统规划并推动落实。推进实施东单南北大街延长线、西单南北大街延长线、平安大街、中轴线特定风貌管控区、二环辅路等慢行系统品质优化改造。

《行动计划》指出，回龙观自行车专用路东拓工程(同成街东延段)和南展工程(后厂村路至北四环段)力争开工建设。提升京藏高速公路辅路(德胜门桥—西关环岛)沿线自行车骑行环境品质，为市民提供更加安全的慢行交通环境。

全路网重要信号灯实现联网智能调控

《行动计划》指出，北京将完善智慧交通体系建设，建设交通运行监测调度中心(TOCC)三期，建设新一代公安交管指挥中心，实现交通综合管控、协同调度、应急处置和决策支持。全面实施全市交通信号灯系统智能化改造提升计划，实现全路网重要信号灯的联网智能调控，组织实施10条道路信号灯绿波带建设，对100处重点路口开展配时优化工作。

根据《行动计划》，北京将完善绿色交通一体化信息服务平台(MaaS)的建设，持续推进停车泊位等交通基础设施大数据共享，深化面向交通参与者的信息化服务。进一步扩大实时公交手机信息服务线路覆盖范围，推进智慧公交运营系统建设。推进智慧高速建设，完成延崇高速公路北京段车路协同示范工程，发布《智慧高速公路建设技术指南》。加快“首都轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”国家重点课题研究。打造智慧地铁，构建智慧客服、智慧运行、智慧维护、智慧管理等综合集成平台示范和完整线路示范工程。

培育交通文明全民参与交通综合治理

文明交通靠大家。《行动计划》指出，进一步提升“北京交警随手拍”市民举报信息核查处理能力，提升市民参与积极性。深入开展文明交通示范路口创建工作，优化交通出行环境。

《行动计划》明确，要培育交通文明，提升文明出行社会氛围。推动交通信用体系建设，形成以信用为基础的新型监管机制，加强守信激励和失信惩戒，推进“信易行”和“信用交通市”建设。同时，创新交通志愿服务新模式，结合《北京市志愿服务促进条例》实施，鼓励广大交通参与者“随手做志愿”，在地铁站、公交站、互联网租赁自行车停放区主动维护乘车秩序、车站环境，引导文明乘车、有序停车，劝阻不安全和不文明的出行行为。(记者 杜燕)

(责编：赵竹青、吕骞)