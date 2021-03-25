人民网北京3月25日电 （赵竹青）据国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）官网消息，3月24日，第八届自然科学基金委第四次全体委员会议在北京召开。会议指出，自然科学基金委2020年科学实施项目评审资助，共接收2364个依托单位28.11万项申请，择优资助1507个依托单位的各类项目4.57万项，资助金额283.03亿元。

“基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。基础研究在国家创新全局中居于非常重要的战略地位。”科技部党组书记、部长王志刚表示，要充分发挥自然科学基金的独特作用，瞄准我国经济社会发展的关键问题，把基础研究和应用基础研究做扎实。坚持问题导向，善于发现问题，凝练问题，找出真问题，做好基金立项工作。同时，加强作风学风建设，大力弘扬科学精神和科学家精神，营造良好科研生态，培育良好的科学情操，保持冷静头脑，扎实科研，做出实实在在的科研成果。

据悉，2021年，自然科学基金委推动科学基金资助布局改革，将现有9个科学部整合为基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合四个板块。其中，基础科学板块主要由数学、力学、天文、物理、化学、地学等组成；技术科学板块主要由信息、工程、材料等组成；生命与医学板块主要由生物学、医学、农业科学等组成；交叉融合板块主要由交叉、管理等组成。

(责编：赵竹青、高雷)