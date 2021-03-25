人民网北京3月25日电 （赵竹青）24日，科技部官网公布两份函，支持苏州市、长沙市建设国家新一代人工智能创新发展试验区（以下简称试验区）。

函件要求，苏州市试验区建设要围绕国家重大战略和苏州市经济社会发展需求，探索新一代人工智能发展新路径新机制，形成可复制、可推广的经验，发挥人工智能在赋能苏州经济转型和高质量发展中的重要作用，更好示范带动长三角一体化发展。充分发挥制造业优势，推动人工智能与实体经济深度融合。聚焦工业互联网、工业机器人、装备制造等重点方向，加强机器学习、智能计算等人工智能前沿理论和关键核心技术的研发应用，提升智能化基础设施水平，促进人工智能与制造业深度融合。拓展应用场景，在生物医药、文化旅游、金融服务等领域打造人工智能创新应用标杆。

同时，苏州市试验区要加强政策创新，健全促进人工智能发展的新机制。开展人工智能政策试验，健全资源开放共享、科技成果转化、领军企业培育、多元化资金投入、多层次人才供给等新机制，落实新一代人工智能治理原则，建立健全重点领域伦理规范。开展人工智能社会实验，探索智能时代完善就业体系和城市治理体系的新路径。

对于长沙市试验区建设，函件要求，要围绕国家重大战略和长沙市经济社会发展需求，探索新一代人工智能发展的新路径新机制，形成可复制、可推广的经验，发挥人工智能在促进长沙打造具有核心竞争力的科技创新高地中的重要作用，示范带动中部地区和长江经济带高质量发展。依托科教资源和产业基础，加强人工智能技术研发和创新成果应用。充分发挥长沙在人工智能领域的科教资源优势，聚焦智能装备、智慧工厂、智能网联汽车等重点方向，大力推进人工智能原始创新和关键核心技术研发，加快完善智能化基础设施，深入挖掘算力、数据等优势资源，加强技术集成和应用示范，培育壮大智能产业集群。

此外，长沙市试验区要加强制度创新，构建有利人工智能健康发展的政策环境。开展人工智能政策试验，在行业标准、知识产权、人才队伍、产教融合、成果转化等方面探索支持人工智能创新发展的新机制，加强产学研用融合创新。落实新一代人工智能治理原则，建立健全人工智能伦理规范。开展人工智能社会实验，探索智能时代制造业转型和社会综合治理的新路径。

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