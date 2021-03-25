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“整合资源+直接资助” 中信银行大力开展医疗扶贫助力建档立卡贫困户脱贫

2021年03月25日08:38 | 来源：人民网
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2018年以来，中信银行把医疗卫生扶贫作为公益慈善的重点方向，旨在解决一部分因病致贫、因病返贫的问题。2018年11月，中信银行与爱佑慈善基金会首次开展合作。中信银行针对建档立卡贫困户家庭中患有先心病的儿童实施救助，通过解决这些家庭看病贵、看病难问题，切实减轻他们的经济负担，助力建档立卡贫困户脱贫。

作为大理市唯一的一家定点医院合作单位的医生，云南省南涧县妇幼保健院副院长帕梅萍从2013年开始参与先心病儿童救治公益项目。她会在儿童确诊后与患者父母沟通，收集患者的相关信息并发给爱佑慈善基金会。基金会的工作人员会核实相关情况，尽快将孩子送往距离最近的合作医院进行手术。

2岁的佳佳（化名）来自湖北黄冈农村，她的母亲因癫痫发作引起烧伤丧失劳动能力，只有她的爸爸一人打零工和兼顾农活，2019年全家6口年收入不到1万元。在中信银行的资助下，佳佳在武汉接受了治疗，住院治疗期间总费用3.9万元，医保报销2.1万元，中信银行资助1.7万元，自付仅1千元。据了解，中信银行设置了专门的资助政策和渠道，在医保报销之后，会在一定额度内进行兜底救助。

截止到2021年3月，中信银行累计向儿童先心病救助项目捐赠750万元，共救助了551名建档立卡贫困户及低收入家庭的患儿。手术之后的患儿可以像普通孩子一样回归校园生活，并对未来的美好生活有着无限向往。

自2019年以来，中信银行投入300万元，面向“三区三州”地区患肾结石、胆道闭锁、腹膜炎、病毒性脑炎等十余种深度贫困地区儿童频发病、难治病的患儿开展医疗救助。中信银行采用的是“整合资源+直接资助”的形式，在贫困户医保报销、新农合报销后，对个人承担医疗费进行资助，力求在有限资金内帮助更多的孩子，切切实实为当地老百姓减负。

小吉（化名）来自四川凉山州，刚出生即被诊断出尿道下裂、先天性隐睾和先天性心脏病，可家里为了给奶奶治病不仅花光了积蓄还欠了外债，小吉的父母无奈只能再次借钱带他四处求医。在中信银行的资助下，小吉接受了尿道下裂手术，此后小吉家庭将继续向中信银行医疗扶贫项目申请进行先心病治疗。

截至2021年3月，中信银行共帮助了158个因病致贫、因病返贫的患儿家庭走出困境，为贫困户脱贫摘帽提供了大力支持。

(责编：李楠桦、吕骞)

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