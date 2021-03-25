3月23日晚间，金龙鱼发布2020年业绩报告。2020年，金龙鱼实现营业收入1949.22亿元，同比增长14.2%；归属于上市公司股东的净利润60.01亿元，同比增长11.0%；基本每股收益为1.2元。

年报显示，报告期内，金龙鱼依托食用油既有的品牌运营及渠道经营优势，持续拓展产品销售网络，强化市场营销工作，加大对大米、面粉、醋、酱油等产品的推广与销售力度。同时，金龙鱼充分发挥强大的研发创新能力，推出例如“零反式脂肪”系列食用油、功能性面条等新品，将更优质健康的产品推向市场，满足消费者不断增长的对健康饮食的需求，取得了积极的市场反馈，也使得金龙鱼的优势和行业影响力进一步提升。

长期以来，金龙鱼在自身不断发展壮大的同时，积极履行社会责任，深度参与脱贫攻坚，开创产业精准脱贫新模式。作为与农业紧密相关的粮油食品企业，金龙鱼近些年来积极为实现目标贡献自己的力量。

根据金龙鱼发布的企业社会责任报告中显示，金龙鱼全面深度参与了河北张家口蔚县（原国家级贫困县）的精准脱贫工作，深入开展产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、订单农业等项目，助力蔚县打赢脱贫攻坚战。

为了带动蔚县贫困群众尽早脱贫致富，金龙鱼投资兴建产业扶贫项目——益海嘉里（张家口）食品工业有限公司，与上下游合作伙伴探索建立了以“订单种植、全链整合、品牌赋能、盈利反哺”为特色的蔚县产业精准脱贫模式，积极发挥在资金、技术、品牌、市场等方面的优势，切实帮助当地贫困农民实现脱贫。益海嘉里（张家口）食品工业有限公司于2020年设立“金龙鱼·蔚县乡村振兴基金”，开展全县范围的捐资帮扶。金龙鱼坚持扶贫先扶志、扶贫必扶智，借鉴在全国开展扶贫助学活动的成功经验，在蔚县开展爱心小米定向帮扶 、建设益海小学和益海助学中心、合办职业培训班三方面教育扶贫工作，阻断贫困代际传递链，给予众多贫困家庭学子自强成才的机会。在今年举行的全国脱贫攻坚总结表彰大会上，金龙鱼旗下的益海嘉里（张家口）食品工业有限公司被评为“全国脱贫攻坚先进集体”。

金龙鱼在报告中表示，将积极响应国家“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任”的号召，全力巩固蔚县脱贫成果，持续推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，吸引更多的合作伙伴加入到助力美丽乡村建设的队伍中来，长久、持续带动当地经济发展和农民脱贫致富。

(责编：李楠桦、吕骞)