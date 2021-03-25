初春时节，贺兰山下，漫漫戈壁，阳光灼热，黄色为底，白色风车、蓝色光伏调色。

作为国家首个新能源综合示范区，宁夏充分利用地势海拔高、日照时间长、辐射强度高的特点，在大力推进光伏产业发展的同时，积极探索光伏与民生扶贫相结合，先后在海源县、原州区、西吉县、彭阳县、红寺堡区等县区，建成345个村级光伏扶贫电站，规模共计11.9万千瓦，预计年均发电收入超1亿元，电费收入全部用于贫困村扶贫工程，惠及349个贫困村2.6万多户贫困户，被国家能源局、国务院扶贫办确定为6个光伏扶贫省级试点之一。

为了确保光伏扶贫电站稳定运行，确保村集体和村民长期收益，宁夏坚持高起点规划、高标准建设，严把关键设备选型质量关，通过公开招标，全部采用最先进的华为智能光伏解决方案。华为智能光伏解决方案通过云、计算等ICT技术及无线宽带系统、无人机巡检、智能光伏云等智能化运维手段，有效解决电站容量小、分布广、后期运维难度大等难题的同时，实现了对所有村级扶贫电站的远程监控、检测、诊断和管理。相比传统解决方案，发电量提升3%以上，运维效率提升50%以上，华为通过智能化的手段打造精准扶贫，高质量的扶贫，让贫困地区从脱贫攻坚迈向乡村振兴的过程中，切实享受到科技与绿色清洁能源带来的长期稳定收益，走出一条绿色可持续发展道路。

光伏电站让红寺堡弘德村口袋有钱了

弘德村的光伏扶贫电站。

吴忠市红寺堡是解决西海固脱贫致富的主战场，也是全国最大的单体易地生态移民扶贫集中安置区，2012年由同心县和原州区的5个乡镇27个行政村移民搬迁而来，全村有1707户7206人。

葡萄园、蔬菜大棚、光伏电站、养牛场、产业园……一进弘德村，多元化的产业布局映入眼帘。走进村子，宽敞的教学楼、卫生院、一辆辆环保车等基础公共设施格外显眼。村民正在房前屋后栽树、筑墙，村委员大院里，驻村干部、村干部格外忙碌，老人在晒暖、孩子在玩耍……整个村子一片活力与奋进的景象，正是村委会办公室墙上“撸起袖子加油干”的真实写照。

“敞亮、平坦，住的是砖房，水是自来水，学校医院都有，赶集干啥都方便……”，2012年搬迁而来的村民喜金龙脸上洋溢着发自心底的笑容。在山大沟深的西海固，他每天见到的是干旱贫瘠、沟沟壑壑的黄土坡，住的是土房子，喝的是苦咸水，一心想着读书走出去。但因教育条件所限，没能考上大学走出那里，如今以搬迁的方式走出西海固，分到了房子，还被村里安排了工作，已成家生子。

因身体原因，喜金龙干不了重体力活，无法外出打工，村里为他安排了公益性岗位，打扫卫生、打理光伏园区、擦拭光伏板等，一个月有1100多元的稳定收入，再加上父母打工，家里如今翻新了五间房子。

喜金龙的公益性岗位，就来自村集体经济收入。光伏扶贫电站年收益就是村集体经济收入重要来源之一。一个是2015年建成的光伏扶贫试点项目电站，一个是“十三五”时期建成的村级光伏扶贫电站。据统计，弘德村从两个光伏扶贫电站享受的年收益在35-40万元左右，全部归入村集体经济收入。红寺堡区弘德村党支部副书记刘克银告诉记者，该电站已连续三年给村集体经济带来稳定收入，用于给喜金龙这样的村民提供公益性岗位，救助残疾人、弱势群体、特大疾病家庭，资助大学生等。

据吴忠市红寺堡区扶贫办主任吕振中介绍，建光伏扶贫电站很重要的一个考虑是，其有25年的长远收益，且收益回报率高，一次性投入，后面长期净收益，是壮大村集体经济、解决公益性事业很重要的收入来源。也因此，宁夏非常具有前瞻性，在光伏扶贫设计建设之初，对设备和技术都是高标准、高品质要求，以确保稳定性和长期性收益。

在弘德村光伏电站，记者看到逆变器全部采用的是华为组串式智能逆变器和一体化智能解决方案。严剑锋告诉记者，扶贫项目有三个核心诉求：第一，产品要质量可靠，要保障扶贫项目至少20年收益；第二，要有长期服务能力，而且要有迭代更新能力；第三，希望产品不要经常维修，降低维修成本。

在扶贫项目中，有三点让扶贫办的人特别有感触。第一，华为产品质量有保障，故障率低，而且华为逆变器经过超过1400项测试用例，包括雷击测试、爆炸测试等；第二，用智能化手段精准扶贫，华为智能光伏解决方案基于AI大数据技术与算法，能精准发现落后组串，实现扶贫电站可检测、可评估、可验收；第三，华为方案系统简单，没有易损器件，无需日常维护，日常基础运维工作只需要除草和擦拭光板灰尘，正好可以解决贫困户就业。

严剑锋给记者算了一笔账，以20MW电站为例，经过对比，华为智能光伏扶贫可提升发电量3%，二十年可多收益330多万元，加上运维简单和设备安全可靠，20年的运维成本可节省386万元，这样算下来，智能光伏扶贫方案20年可多收益720万元，给老百姓带来更多的收益。

据了解，吴忠市红寺堡区共有40个村级光伏扶贫电站，2020年总发电量3277.3万度，收益2062余万元，全部下发村集体，用于小型公益性事业建设及开发公益性岗位。

“我出去打工，人家肯定不要我，现在村里给我提供了一份收入，生活有了奔头”，喜金龙对现在的生活很满意，也感谢这座光伏电站让他多了一份收入。

如今，弘德村干劲十足，2020年底，弘德村农民人均可支配收入达到10686元。“五年后你们再来，又会会大不一样”，驻村干部李娜告诉记者，弘德村已经制定了五年规划，朝着“搬得出、稳得住、能致富”的目标，全面推进乡村振兴。

“山海情”发生地屋顶建光伏电站助力脱贫

银川市永宁县闽宁镇，是网红剧《山海情》的故事发生地。旗下的原隆村是永宁县最大的生态移民村，全村共有1998户、10578人全村，2012年由西海固地区的原州区和隆德县迁徙而来。该村是较早享受到光伏扶贫电站收益的贫困村。

原隆村屋顶光伏。

走在原隆村，家家屋顶上铺满太阳能光伏组件，格外显眼。这便是原隆村独特的5兆瓦屋顶光伏扶贫电站，作为国家光伏扶贫试点项目之一于2016年年初正式开建，将光伏发电设备安装于全村1835住户屋顶，每户3千瓦，2016年6月30日并网发电。

该村光伏电站去年带给村集体的收益是85万元，约战村集体经济收入的五分之一，一部分作为安装光伏组件屋顶租赁费发放给村民，每家每年300元标准；另一大部分作为村集体入股分红，其中普通村民一年450元，建档立卡贫困户一年550元；其余村里开展环境卫生整治、村民大病救助、扶贫助学、公共设施维护、特困户救助等公益性支出。

为了确保电站长期稳定收益，原隆村屋顶光伏扶贫电站，同样采用华为智能光伏解决方案。据了解，2019年起，宁夏全区345个村级光伏扶贫电站全部采用华为智能光伏解决方案。

未来光伏平价必然走向光储平价

“光伏扶贫一定不是低价工程，而是精品工程，这样的精品工程在从脱贫攻坚转向乡村振兴过程中，其稳定性优势和长期收益会越来越显现。”严剑锋说，为更好助力光伏成为主力能源，核心要解决光储问题，并通过技术降低成本。

3月17日，华为推出智能光储解决方案和智能组串式储能解决方案。华为数字能源产品线总裁周桃园日前就表示，光伏产业将迎来“光伏平价走向光储平价，传统储能必然走向智能储能”的变化，随着装机规模的提升，储能技术的创新，储能的度电成本会实现快速突破，最终让光伏平价走向光储平价。

据了解，在储能领域，华为公司已经有10多年的储能系统研发和成功经验，并在通信站点能源、数据中心能源、车载电源等领域积累了大量的储能应用经验。周桃园进一步表示，面向碳中和的全球趋势，面向零碳发展的星辰大海，华为将继续加大研发投入，与广大合作伙伴一起联合创新，让绿电走进千家万户、千行百业，加速碳中和。

“未来，我们希望能用上自家屋顶发的电。”

(责编：李楠桦、吕骞)