人民网北京3月25日电 （赵竹青）国家知识产权局官网24日发布通知称，自2021年3月起，将集中开展打击商标恶意抢注行为专项行动。

在其官网公布的《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》（以下简称《方案》）中，明确了专项行动的工作重点，为打击商标恶意抢注、图谋不当利益，扰乱商标注册管理秩序，造成较大不良社会影响的行为。

这些行为包括：恶意抢注国家或区域战略、重大活动、重大政策、重大工程、重大科技项目名称的；恶意抢注重大自然灾害、重大事故灾难、重大公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件相关词汇、标志，损害社会公共利益的；恶意抢注具有较高知名度的重大赛事、重大展会名称、标志的；恶意抢注行政区划名称、山川名称、景点名称、建筑物名称等公共资源的；恶意抢注商品或服务的通用名称、行业术语等公共商业资源的；恶意抢注具有较高知名度的公众人物姓名、知名作品或者角色名称的；恶意抢注他人具有较高知名度或者较强显著性的商标或者其他商业标志，损害他人在先权益的；明显违背商标法第十条规定禁止情形以及其他违反公序良俗，对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序造成重大消极、负面社会影响的；商标代理机构知道或者应当知道委托人从事上述行为，仍接受其委托或者以其他不正当手段扰乱商标代理秩序的；其他明显违背诚实信用原则的。

《方案》提出，将围绕商标注册全流程实施精准打击。对处于商标注册程序中的案件线索，由商标局指导各地方商标审查协作中心依法处理，构成商标恶意抢注行为的，启动快速驳回机制。对处于商标异议、无效宣告程序中的案件线索，构成商标恶意抢注行为的，采取提前审查审理、并案审查审理和重大案件口头审理等措施，依法不予注册或者宣告无效。强化打击不以使用为目的的商标抢注，对于恶意抢注商标并转让牟利的，依法不予核准。

《方案》表示，专项行动将综合运用法律惩戒、行政指导和信用约束等措施，包括推动将商标恶意抢注行为的行政处罚信息依法依规纳入全国公共信用信息目录，记入信用档案；加大对商标代理机构从事商标恶意抢注行为的打击力度，情节严重的依法报请停止受理其办理商标代理业务等。

《方案》显示，该专项行动将分3个阶段实施：3月为动员部署阶段，4月-10月为组织实施阶段，11月-12月为总结督察阶段。

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