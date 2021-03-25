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人民银行：坚持“房住不炒”定位 加大住房租赁金融支持力度

2021年03月25日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （记者罗知之）人民银行官网3月25日消息，近日，人民银行在北京召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，总结交流经验做法，分析研究信贷形势，部署推进下一阶段优化信贷结构工作。会议指出，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度。

会议认为，2020年，面对复杂严峻的国内外形势特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，金融系统迎难而上，主动作为，认真实施稳健的货币政策，合理安排信贷投放总量和节奏，有序实施好1.8万亿元再贷款再贴现政策，让利实体经济1.5万亿元，全力支持抗疫保供、保市场主体和经济社会发展，为我国率先控制疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长提供了有力支撑。

会议指出，当前我国实体经济恢复尚不牢固，重点领域和薄弱环节信贷结构仍需调整优化。金融系统要提高政治站位、统一思想认识，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分认识持续优化调整信贷结构的必要性和紧迫性。

会议强调，下一阶段，金融系统要坚持稳中求进工作总基调，坚持用改革的办法疏通政策传导，进一步提升服务经济高质量发展的能力和水平。

一是把握一个“稳”字。总量上要“稳字当头”，保持贷款平稳增长、合理适度，把握好节奏。保持小微企业信贷支持政策的连续性、稳定性，加强中小微企业金融服务能力建设，实现普惠小微贷款继续“量增、价降、面扩”。推动金融系统继续向实体经济合理让利，小微企业综合融资成本稳中有降。实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度。

二是把握一个“进”字。围绕实现碳达峰、碳中和战略目标，设立碳减排支持工具，引导商业银行按照市场化原则加大对碳减排投融资活动的支持，撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。商业银行要严格执行绿色金融标准，创新产业和服务，强化信息披露，及时调整信贷资源配置。进一步加大对科技创新、制造业的支持，提高制造业贷款比重，增加高新技术制造业信贷投放。

三是把握一个“改”字。坚持市场化、法治化原则，前瞻性地综合考量资金投放、资产负债、利润、风险指标等因素，持续增强金融服务实体的能力。改善经营理念，提升金融科技水平，强化对企业实质信用风险判断。在管控好风险的同时，优化内部考核和激励措施，因地制宜增加经济困难省份信贷投放，支持区域协调发展。

(责编：罗知之、高雷)

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