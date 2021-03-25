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蒙牛乳业发布2020年财报 收入760亿元同比增10.6%

2021年03月25日09:55 | 来源：人民网
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3月25日，蒙牛乳业发布2020年财报，收入达760.348亿元，可比业务收入同比增长10.6%，利润达35.25亿元。纯牛奶、奶酪、鲜奶等多项业务实现了高质量双位数甚至三位数增长。

随着消费者对营养健康的需求不断增强，蒙牛常温、低温及奶粉、奶酪、鲜奶、冰品等在内的各项业务，在全年均取得了可观的增长。其中常温液态奶连续五年达到了双位数增长，蒙牛纯牛奶增长率达到了20%；明星产品特仑苏2020年实现了19%的增长；真果粒系列产品实现了12%的增长；在鲜奶市场，蒙牛市场份额扩张了1.7倍，飙升至11%；奶酪业务也持续发力，零售奶酪业绩增长超130%，餐饮奶酪增长30%。

此外，蒙牛低温酸奶延续了十六年的优势；纯甄系列产品、奶粉和冰品业务依然保持增长。在新零售领域，“618”和“双11”期间在京东和天猫平台，蒙牛多项销售额位居乳制品行业第一。

在业绩实现双位数增长的同时，蒙牛还通过加强技术研发、完善质量管理、丰富产品品类等方式，全方位、多维度带动中国乳业全面转型升级，并积极助推中国乳业融入国家“十四五”规划，推动中国乳企以高质量的产品满足消费者高品质生活的需求。

“未来，蒙牛将以更加务实的态度，不断加大创新力度，生产出更多高品质产品，满足消费者多元化需求。”蒙牛总裁卢敏放表示。

(责编：李楠桦、吕骞)

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