金融行业作为科技创新应用和研发的重要参与者和推动者之一，对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局发挥着重要作用。多年来，光大银行高度重视金融创新，将创新纳入了全行中长期发展战略，提出要打造“八有”银行，其中之一就是“有创新”。光大集团董事长李晓鹏强调，创新是光大集团发展的动力，只有不断创新，才能迈向世界一流，也才能永葆一流。

近年来，光大银行在完善创新体制机制，发挥科技创新引领作用方面进行了积极的探索，形成了一套行之有效的做法。紧扣光大集团IT战略，光大银行在2019年提出了“一个大脑、两大平台、三项能力”金融科技支撑体系，2020年在此基础上升级提出“123+N”数字光大发展体系；实施科技投入倍增计划提升创新力，2020年科技投入占上一年营业收入的比重达到3%以上，全行科技人员占比达到4%；成立金融科技创新基金，先期投入5亿元，专项支持年度金融科技创新项目，孵化出云缴费、光信通、普惠云等一批数字化“名品”；成立光大数字金融学院，发布“开放、合作、共赢”的金融科技创新生态，打造创新人才培养训战营（简称“创星营”）项目，面向全行开展金融科技人才培训及创新人才培养，不断扩大创新边界。

科技创新基金成效初显 “名品”产出效率持续提升

近年来,各家银行均加快了金融科技创新项目的拓展步伐。2020年4月，光大银行通过优化升级科技创新机制，成立金融科技创新基金，先期已投入5亿元，专项支持年度金融科技创新项目，通过支持新产品、新模式、新市场的开拓创新，在全行营造支持创新、鼓励创新的体制机制和文化氛围，助力实现“一流财富管理银行”的发展目标。

科技创新基金的成立标志着光大银行进入科技创新2.0时代，是光大银行经过深入研究论证后形成的重要创新孵化机制,旨在充分调动全行员工积极性,为促进金融科技创新驱动业务发展打好基础?光大银行将牢固树立创新发展理念，积极推动实现前瞻性创新、重大方向性创新，促进提升核心竞争力。

光大银行方面介绍，科技创新基金不仅包括科研费用，还包括营销等运营成本，改变行业中普遍重研发轻运营局面，使得科技创新服务业务的目的性更强，使项目运作更高效，资源配置更精准。截至2021年2月，光大银行全行在10个月时间内已累计申报金融科技创新项目158个，其中金融科技类项目110个，纯科技类项目48个，全年立项通过项目多达58个，形成重点创新项目研发绿色通道，确保优秀项目的优先开发与先行先试，同时严守底线，防范创新合规风险。

此外，光大银行数字化名品体系建设近年来硕果频出，在科技赋能、经济效益、光大特色等方面展现出强劲的成长力，涌现出了以云缴费、普惠云、光信通、物流通、出国云、融e链等一系列光大数字化名品。2020年，光大数字化名品形成营业收入占全行总营收比重从2017年的0.97%提升至4.28%，年复合增长率89.94%，数字化名品体系已成为全行业务发展和结构优化的重要动力。

成立数字金融学院 启动金融科技创新生态

2020年9月，光大银行成立首个专业学院——数字金融学院，并同时发布了“开放、合作、共赢”的金融科技创新生态。据了解，光大数字金融学院是要打造光大集团大财富板块创新的根据地，是光大创新体系的重要一环。光大数字金融学院作为创新生态关键基础设施，在光大银行跨领域创新平台的搭建上发挥了前瞻性和支撑性的作用，通过推动创新生态圈的建立和拓展，不断扩大创新边界，丰富创新来源，加快创新速度，切实起到支撑和引领光大银行创新体系的关键作用；金融科技创新生态则是以光大银行内部的创新研发和激励机制为基础，以敏捷原则串联行内各类创新资源，围绕光大集团六大E-SBU生态战略布局形成产融结合，同时加大与高校、政府、企业、智库等合作力度，进一步加快创新项目的孵化和落地。

同时，为进一步健全光大银行创新机制，培育内生式创新驱动力，激发人才创新活力，光大数字金融学院还打造出创新人才培养训战营（简称“创星营”）项目。创星营从创新思维、设计思维、用户思维、用户旅程、用户画像、精益画布、商业模式画布等先进思维及工具导入，输入解决问题的思路、工具和方法，同时，结合学员特点，打通线上线下学习全链路，多节点项目路演评估，全方位为数字化转型人才培养搭建学习、成长和实践平台。

此外，为进一步加强内、外部金融科技创新联动，聚焦新产品、新模式、新市场项目孵化，光大银行分别与北京市地方金融监督管理局、北京金融科技研究院、中国信息通信研究院、腾讯云、Plug and Play国际创新孵化平台等多家机构围绕金融科技创新开展交流合作，让各项创新成果不断适应客户需求和市场变化。

(责编：李楠桦、吕骞)