人民网北京3月25日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，3月24日人民银行召开2021年金融消费权益保护工作电视会议。会议要求，2021年人民银行金融消费权益保护系统要认真贯彻落实好《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，有效建设好投诉监测分析系统，不断强化监督执法检查，持续推进普惠金融工作，扎实开展互联网平台监管工作，深入推进金融知识普及和金融教育，全面加强党对金融消费权益保护工作的领导。

会议认为，面对突如其来的新冠肺炎疫情，人民银行金融消费权益保护系统围绕中心，服务大局，聚焦建设现代中央银行制度，统筹推进党建和业务融合发展，统筹推进金融消费权益保护制度和机制建设，统筹推进金融知识宣传普及和教育工作，统筹推进金融纠纷多元化解机制建设，统筹开展金融消费权益保护监督检查和金融广告治理，统筹推进普惠金融服务实体经济发展，有效确保疫情防控和履职工作两促进两不误，各项工作取得了明显成效。

会议强调，时代的进步，文明的发展以及金融消费者意识的提升，对金融消费权益保护工作提出了更高的要求。人民银行金融消费权益保护系统按照立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展的总体要求，坚持政治引领、提高政治站位，坚持人民情怀、始终消保为民，坚持守正创新、强化科技赋能，坚持依法履职、完善制度规范，坚持强本固基、促进能力提升，坚持以人为本、打造出色队伍，持续做好金融消费权益保护工作。

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