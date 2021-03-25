人民网记者 毕磊

不用手洗豆浆机、无涂层蒸汽饭煲，让参会者们化身萌潮大厨，现场制作网红美味；120英寸8K电视以大尺寸和精细画质展现出独特的魅力，同时也引得在场观众纷纷驻足观看……

在日前召开的中国家电及消费电子博览会（AWE2021）上，传统家电与物联网、AI的结合更加紧密，智慧家电已经不再是概念，新物种、新技术在各大品牌展台各放异彩。

智能家电场景化“蜕变”

随着AI、IoT、大数据、云计算等技术在家电与消费电子产业进一步落地，家电与消费电子产品逐步由单机智能、协作智能发展到场景智能，由用户下达指令进化为机器主动决策和提供智能服务。

AWE2021期间，参展企业对交互式、场景化、定制化的智慧物联生活解决方案进行了全方位的展示：海尔智家基于用户的所有场景、生活需求，通过整合各种资源服务商打造无界生态，为用户提供全流程无缝的智慧体验，覆盖衣、食、住、娱、行等全场景方案；TCL则尝试在“外显内芯，屏连万物”的产品逻辑下，以全套系AI家电全面打通客厅、厨房、卧室等生活空间，为用户打造影音娱乐、厨艺美味、智能安防、健康新风等智慧家居场景；长虹打造了开放式5G大屏生态圈，并且实现了成套家电“全模态交互场景新体验”。

海尔集团高级副总裁、首席体验官、海尔智家总裁李华刚在接受人民网记者采访时表示，“行业的思维模式一直是产品逻辑，财务是一台一台的算，发票是一张一张的开。然而用户要的已经不再是单个的家电，而是一整套完整的家的解决方案。因此，海尔智家首先做的尝试，是打破产业和行业的界限。”

中国家电协会副理事长徐东生接受采访时指出，以成套化的理念、家居化的场景思维、智能化的交互体验，为广大消费提供高品质、一站式的理想生活。

奥维云网总裁助理兼研究创新部总经理赵梅梅告诉记者，套系化最主要的目的是从消费者需求出发，从单纯地位消费者提供家电产品转向为消费者提供智慧生活解决方案。从单产品智能，转向全屋智能，进一步实现场景智能，是一种产业升级。

健康家电不断升温

疫情的出现不仅改变了人们的消费习惯和生活方式，也将“健康生活”这一理念推到了前所未有的高度，健康成为家电行业新的消费方向。而且，根据京东大数据最新数据表明，当前用户购买家电也更趋向于“健康”。在本次AWE上，各大家电企业纷纷开始布局健康化产品。

松下智能健步机器人不但可以辅助老人行走，还可以根据身体状况调节不同的训练模式和行走功能，通过数据分析提高老人的步行能力；方太与中科院过程工程所共同成立“烹饪环境与空气治理联合实验室”，在油烟净化与治理技术、油烟对健康的影响等诸多领域开展深入合作；博西将厨房、阳台、客厅等体验，与聚焦健康趋势的产品功能体验相结合。

格力电器总工程师助理夏光辉表示：“近年来，国家在支持绿色、智能家电销售，促进健康、绿色消费，制定全面统一的家电标准体系，不断推出有力举措，为家电行业的健康、智能转型带来了重大机遇。格力电器加速多品类拓展。家电是人民生活的重要载体，与健康、品质息息相关。因此加快产品升级、用创新科技为消费者打造智慧、健康的生活环境，是我们当下以及未来要持续思考的重要课题。”

“随着健康生活观念被更多人重视及对健康消费的不断关注和思考，健康清洁家电将引来新的发展和机遇，‘健康化’将成为未来清洁家电的新航线。”业界专家认为，放眼未来，健康必将成为未来家电产品升级的主要方向。

商业分析机构分析师梁荣德认为，随着杀菌、抗菌、空气交换等技术水平将进一步提升，家电产品的杀菌、健康保护方式也将从“单一式”到“组合式”的除菌抗菌健康保护技术扩展，智能产品、无接触产品接受度进一步提升，而产品的各项功能配置也将最终回归产品本身。

创新产品助力产业升级

一台冰箱可以降温到零下32度，一台看似普通的水槽洗碗机借鉴运用了潜艇清洗技术，一个智能马桶背后深藏着47项专利技术......经过全行业的努力，中国家电行业自主创新能力和综合竞争实力进入全球家电行业前列。中国轻工业联合会党委书记、会长张崇和指出，新科技的赋能为家电行业提供了重构自我的新路径，面向未来，家电与消费电子行业应该以满足人民生活美好需求为出发点，突破产业界限，探索全新价值链与生态链。同时，他提出三点建议，一是以科技创新实现产业破局跨越，二是以智能、数字技术引领未来，服务人民升级的美好生活；三是以战略思维重构产业双循环格局。

中国家用电器协会执行理事长姜风表示，我国家电产业实现了创新驱动发展模式，自主创新能力进入全球前列，未来中国家电产业由原来追求速度的粗放型发展模式向创新驱动发展转型将成为必由之路。“中国是家电大国，家电企业未来还需继续着力于技术创新、夯实基础技术的研究体系，才能从学习吸收变为创新引领。”徐东生说，更多新品类、新产品由中国企业率先做出来是行业努力的目标。

(责编：王仁宏、高雷)