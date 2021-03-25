交通运输部新闻发言人孙文剑。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京3月25日电 （记者乔雪峰）“今天我非常高兴，终于能和大家面对面交流了，感谢记者朋友们长期以来对交通运输部的支持。”3月25日，在交通运输部例行新闻发布会召开前，交通运输部新闻发言人孙文剑特意走到记者席位，与现场记者沟通交流。

这是疫情发生以来交通运输部召开的首场线下举行的新闻发布会，在发布会上，孙文剑对今年1至2月份交通运输经济运行数据、疫情防控、农村公路、网约车、京津冀交通一体化等热点问题进行了一一通报。

1至2月我国交通固定资产投资比去年增长超七成

记者从发布会上获悉，今年1至2月，我国交通固定资产投资比去年增长71.7%，营业性客运量比去年同期下降15%，营业性货运量比去年同期增长48.3%。

孙文剑指出，今年1至2月，交通运输主要指标与去年同期相比，投资、货运量、港口货物吞吐量呈现大幅增长的特点。同时，受低基数、就地过年等因素叠加影响，营业性客运量降幅明显。

一是交通固定资产投资比去年增长71.7%。今年1至2月，完成交通固定资产投资3032亿元，比2020年同期增长71.7%，比2019年同期增长11.6%。其中，公路水路完成投资2379亿元，比2020年同期增长93.9%，比2019年同期增长16.6%。

二是营业性客运量比去年同期下降15%。今年1至2月，完成营业性客运量12.4亿人，比2020年同期下降15.0%，比2019年同期下降58.7%，主要受局部地区疫情反弹、就地过年等因素影响。全国36个中心城市完成公共交通客运量74.1亿人，比2020年同期增长50.4%，比2019年同期下降25.4%。

三是营业性货运量比去年同期增长48.3%。今年1至2月，完成营业性货运量67.6亿吨，比2020年同期增长48.3%，比2019年同期增长15.8%。

四是港口货物吞吐量比去年同期增长20.3%。今年1至2月，完成港口货物吞吐量23.0亿吨，比2020年同期增长20.3%，比2019年同期增长13.3%。完成集装箱吞吐量4236万标箱，比2020年同期增长22.0%，比2019年同期增长9.2%。

此外，孙文剑还通报了我国海上搜救的有关情况。他指出，2021年2月份成功救助482人，全国海上搜救成功率97.2%。全国各级海上搜救中心共组织、协调搜救行动109次；协调派出搜救船舶335艘次、飞机33架次；搜救遇险船舶70艘，其中61艘船舶获救；搜救遇险人员496人，其中482人获救，搜救成功率97.2%。

全国共有222家网约车平台

2月份新注册合规驾驶员近6万人

记者从发布会上获悉，截至2月28日，全国共有222家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证329.1万本、车辆运输证122.9万本。各网约车平台公司2月份共新注册合规驾驶员5.8万人，新注册合规车辆2.2万辆。

孙文剑指出，在2月订单量超过100万单的网约车平台公司中，按双合规完成订单率从高到低的分别是享道出行（由1月的79.2%增加至82.1%）、T3出行、曹操出行、首汽约车、如祺出行、滴滴出行、美团打车、万顺叫车、花小猪出行（由1月的16.1%降至15.2%）。

“我在此呼吁，为保障自身生命财产安全，请大家乘坐双合规的网约车。”孙文剑表示，合规的网约车驾驶员和车辆，意味着安全更有保障、服务更有质量。

据孙文剑介绍，双合规网约车是指合规网约车驾驶员和合规网约车车辆。其中，合规网约车驾驶员是指通过背景核查、考核合格、符合城市人民政府规定条件且获得《网络预约出租汽车驾驶员证》的驾驶员；合规网约车车辆是指已安装应急报警等装置、技术性能符合运营安全相关标准、登记为预约出租汽车客运且获得《网络预约出租汽车运输证》的车辆。

据了解，2021年3月19日，“网络预约出租汽车合规信息查询服务”系统已经上线。广大群众可登录交通运输部官方微信公众号，在“服务”菜单栏里找到“网约车合规查询”，点开后，输入要乘坐车辆的车牌号，即可查询到这辆车的合规情况。

强化“外防输入”

分区分级做好常态化疫情防控

近期，很多地方出行已经不需提供核酸证明和隔离措施。那么，交通出行在疫情防控方面是不是会适当便利宽松些？

对此，孙文剑表示，当前，国内疫情防控总体保持良好态势，但是交通运输部丝毫不能放松，将一如既往持续做好交通运输常态化疫情防控工作，巩固来之不易的防疫成果。

他从三个方面进行了介绍，一是分区分级做好常态化疫情防控。指导各地交通运输部门督促道路客运企业和客运经营者恢复执行第四版《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》的要求。比如，消毒次数方面，低风险地区道路客运场站由春运期间的每日2次恢复至每日1次，客运车辆由每趟次1次恢复至每日1次；城市公交、出租车、轨道交通的消毒次数由每日2次恢复至每日1次。客座率方面，道路客运车辆取消了≤90%的比例限制。

二是强化“外防输入”。交通运输部将继续指导各地交通运输部门严格落实公路水运口岸“货开客关”要求，组织做好入境人员“点对点、一站式”转运工作，强化口岸一线工作人员、进口冷链货物工作人员等群体疫情防控，切实做好进口冷链运输环节等方面的疫情防控。

三是统筹做好节假日期间运输保障和疫情防控。清明假期即将来临，交通运输部将指导各地交通运输部门综合研判客流趋势、出行特点，切实强化运输供给、提高疏运能力、减少人员聚集、抓好疫情防控，保障人民群众安全便捷出行。

“轨道上的京津冀”初步形成

环京津地区高等级公路基本实现全覆盖

日前召开的京津冀协同发展领导小组会议提出，要加快推进一体化交通基础设施建设。孙文剑在发布会上对目前京津冀交通一体化发展成果进行了通报，并介绍了下一步的重点工作安排。

他指出，当前，京津冀地区基本形成了以“四纵四横一环”运输通道为主骨架、多节点、网格状的区域交通新格局，初步构建了现代化高质量综合立体交通网。

一是铁路方面，“轨道上的京津冀”初步形成。京张高铁、石济高铁、京雄城际、京津城际延伸线等建成通车，干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展水平加快提升，“轨道上的京津冀”初步形成。

二是公路方面，环京津地区高等级公路基本实现全覆盖。京昆、京台、京沪等高速公路建成通车，国家高速公路待贯通路段基本打通，普通国省道省际接口技术等级对接加快推进，跨区域国省干线“瓶颈路段”大部分已经消除，环京津地区高等级公路基本实现全覆盖。

三是水运方面，有序推进港航资源共享。天津北方国际航运枢纽建设取得积极进展，天津港高沙岭港区10万吨级航道一期、唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道等一批项目加快推进，港口资源跨行政区整合以及航道、锚地共享共用有序推进。

四是民航方面，机场群功能分工持续优化。北京大兴国际机场正式投运，连通国际航点12个、国内航点138个，机场高速公路、机场北线高速公路部分路段建成通车。2018至2019年首都机场旅客吞吐量连续两年突破1亿人次。天津、石家庄机场保障能力不断提升，机场群功能分工持续优化。

最后，孙文剑表示，下一步，交通运输部将深入推进京津冀交通一体化发展，支撑服务北京非首都功能疏解，建设世界级机场群和港口群，加快推进北京、天津等国际性综合交通枢纽城市建设，提升运输服务品质，推动体制机制改革创新，为京津冀协同发展战略实施当好先行。

推进综合交通枢纽集群建设

支撑现代化综合交通运输体系建设

“十四五”规划明确提出，要完善综合交通枢纽体系，前不久中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》也对此提出了相关要求，那么“十四五”期间，交通运输部将会有哪些落实举措呢？

“综合交通枢纽是各种运输方式高效衔接和一体化运输组织的关键节点，是综合交通网络的重要组成部分。”对此，孙文剑表示，“十四五”期间，交通运输部将积极推动构建综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合枢纽系统，以便切实形成合力，更有效的支撑现代化综合交通运输体系建设。

他从三个方面进行了介绍，一是大力推进综合交通枢纽集群建设。加快建设面向世界的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群，努力拓展面向全球的海陆空多元化交通网络，持续提升全球互联互通水平，不断提高综合交通枢纽集群在全球范围内的辐射能力和资源要素配置能力。

二是大力推进综合交通枢纽城市建设。一方面，要优化全国性综合交通枢纽城市内客货场站布局，并持续增强区域性综合交通枢纽衔接转运能力；另一方面，要强化不同层级综合交通枢纽城市之间功能互补、设施连通、协同运行，切实形成合力，不断提升综合交通枢纽城市在全国范围内的辐射能力和资源要素配置能力。

三是大力推进综合交通枢纽港站建设。将按照“统一规划、统一设计、统一建设、协同管理”原则，完善综合交通枢纽港站功能区布局、衔接转换设施配置，实现枢纽港站集约、综合开发利用。客运方面，将依托枢纽机场、铁路枢纽等，推动各种运输方式集中布局、空间共享、功能融合，通过立体换乘或同台换乘等方式，努力打造一体化综合客运枢纽。货运方面，以港口、机场、陆港为重点，加强综合货运枢纽多式联运设施和集疏运体系建设，持续提升多式联运效率和物流综合服务水平。

(责编：王仁宏、高雷)