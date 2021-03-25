原标题：商务部：RCEP生效后中国近30%出口都可实现零关税

中国日前已核准《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文25日称，RCEP生效后中国近30%的出口都可以实现零关税待遇，对外投资和服务出口也能获得机会。

王受文在当天国务院新闻办公室举行的政策吹风会上说，RCEP成员国都是中国重要的经贸合作伙伴。去年中国对RCEP成员国的出口规模7007亿美元，占中国出口总额的27%；进口额达7779亿美元，占中国进口总额的37.8%。RCEP生效后，中国和自贸伙伴的贸易额占全部贸易额的比重将从27%提升到35%左右。

他表示，RCEP有助于推动中国经济高质量发展，同时将使中国经济进一步对外开放，使中国企业更加适应更广阔的市场竞争，这对中国加入更高水平的自由贸易协定都有好处。

王受文称，在RCEP早日生效基础上，中国将进一步加快推进中日韩自贸协定的谈判，推动与海合会、挪威、以色列等自贸协定谈判的进程，愿与更多有意愿的国家探讨建立自贸区。

他表示，中国将加大与其他高水平的自贸协定交流互鉴，探索开放的水平和规则的承诺。例如，中国将进一步提升货物贸易零关税产品比例，以负面清单方式来谈判服务贸易和投资领域的开放，并对数字经济、环境保护等方面规则进行磋商。(记者 李晓喻)

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