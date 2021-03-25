原标题：商务部回应欧洲议会决定：中欧投资协定有利于中国、有利于欧盟、有利于世界

在今天（25日）商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，据报道，由于中方制裁欧盟的人员和实体，所以欧洲议会决定取消《中欧投资协定》的审议会议，请问中国对此如何回应？是否会影响协议的正式签署？对此，商务部新闻发言人高峰表示，目前中欧双方谈判部门正在开展必要的法律审核工作。中欧投资协定符合双方利益，有利于中国、有利于欧盟、有利于世界。（总台央视记者 刘颖 戈晓威 张道峰 徐宁宁 ）

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