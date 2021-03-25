原标题：商务部：RCEP生效后对区域内服务贸易增长有很大推动

在今天（25日）上午举行的国务院政策例行吹风会上，商务部有关负责人表示：RCEP在服务贸易领域内所达成的协议，所作出的开放承诺，将推动服务贸易有一个非常显著的增长。

RCEP在服务贸易方面做了比较大的开放承诺，涉及到100多个部门，包括金融、电信、交通、旅游、研发等，而且RCEP的成员们还承诺，现在RCEP的开放是以正面清单方式进行的，要在协议生效之后6年内把正面清单转换为负面清单。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 王受文：这就意味着，服务贸易的开放还会得到更稳定的预期，无疑将会促进RCEP成员在疫后交通、旅游、教育等服务业的发展，有助于促进本区域内人员的交往，推动本地区的经济增长。

与此同时，RCEP成员国之间在协定生效之后，货物贸易会得到显著增长，带动与货物贸易相关的服务贸易增长，比如服务于货物贸易的仓储、运输、金融结算、保险、融资等等，这些贸易链相关的服务业需求会进一步增长。

此外，RCEP生效将促进依托互联网的服务贸易的发展，适应疫情后社会生活的变化。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表 王受文：比如跨境电商、互联网金融、在线办公、在线教育、在线问诊、网上交易会，这些新业态、新模式会有更大的商机。RCEP各成员国在跨境服务贸易领域，尤其是上述互联网赋能的服务贸易方面都作出了较高水平的开放承诺。所以我相信，互联网赋能的服务贸易也会在RCEP生效之后得到很大的发展。（总台央视记者 刘颖 张道峰 徐宁宁 张歆 黄宝池 张京）

(责编：赵竹青、吕骞)