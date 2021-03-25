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商务部：纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑玷污

2021年03月25日15:57 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：商务部：纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力抹黑玷污

　　在今天(3月25日)商务部举行的例行新闻发布会上，发言人高峰就H&M等国外服装品牌因新疆棉问题回应了记者的提问。

　　高峰表示，所谓中国新疆地区存在“强迫劳动”，完全是子虚乌有，纯白无瑕的新疆棉花不容任何势力玷污抹黑。我们反对任何外部势力干涉新疆事务和中国内政，反对基于谎言和虚假信息、以所谓新疆人权问题为由对中方有关实体和个人实施制裁。

　　高峰强调，对于跨国企业在中国正常的经营活动和构建产业链供应链的努力，中国政府始终持欢迎和支持态度。对于个别企业基于虚假信息作出的所谓商业决策，中国消费者已经用实际行动作出了回应。希望有关企业尊重市场规律，纠正错误做法，避免商业问题政治化。同时，我们欢迎外国企业到新疆实地考察，也愿意为各国企业在新疆开展贸易投资提供积极支持。(总台央视记者 刘颖 戈晓威 张道峰 徐宁宁 )

(责编：赵竹青、吕骞)

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