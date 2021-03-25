28部门发文加快培育新型消费 涉及零售新业态、在线教育、智能体育等
2021年03月25日15:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，发改委会同中央网信办、教育部等28个有关部门和单位研究制定了《加快培育新型消费实施方案》（以下简称《实施方案》）。
据了解，《实施方案》共24条，包括“培育壮大零售新业态”“积极发展‘互联网+医疗健康’”“深入发展数字文化和旅游”“有序发展在线教育”“大力发展智能体育”等内容。
《实施方案》指出，支持新型消费发展，对保障居民日常生活需要、全面促进消费、培育完整内需体系和构建新发展格局具有重要意义。为贯彻落实党的十九届五中全会精神和《政府工作报告》部署，顺应消费升级趋势，进一步培育新型消费，鼓励消费新模式新业态发展，促进线上线下消费融合发展，根据《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》要求，制定本实施方案，相关部门应结合实际，认真抓好贯彻落实。
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(责编：申佳平、高雷)
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