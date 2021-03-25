人民网北京3月25日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部消息，2020年，全国共排查出存在各类建筑市场违法违规行为的项目9725个，查处有违法违规行为的建设单位3562家，有违法违规行为的施工企业7332家。根据各地住房和城乡建设主管部门上报的数据，住房和城乡建设部日前通报2020年度全国建筑工程施工转包违法分包等违法违规行为查处情况。

据统计，各地住房和城乡建设主管部门共排查项目333573个，涉及建设单位242541家、施工单位267926家。

根据通报，各地住房和城乡建设主管部门共排查出9725个项目存在各类建筑市场违法违规行为。其中，存在违法发包行为的项目461个，占违法项目总数的4.8%；存在转包行为的项目298个，占违法项目总数的3.0%；存在违法分包行为的项目455个，占违法项目总数的4.7%；存在挂靠行为的项目104个，占违法项目总数的1.0%；存在“未领施工许可证先行开工”等其它市场违法行为的项目8407个，占违法项目总数的86.5%。

据了解，各地住房和城乡建设主管部门对存在违法违规行为的企业和人员，分别采取停业整顿、吊销资质、限制投标资格、责令停止执业、吊销执业资格、终身不予注册、没收违法所得、罚款、通报批评、诚信扣分等一系列行政处罚或行政管理措施。

其中，责令停业整顿的企业575家，吊销资质的企业2家，限制投标资格的企业115家，给予通报批评、诚信扣分等处理的企业3097 家；责令停止执业28 人，吊销执业资格8人，终身不予注册1人，给予通报批评等处理1426人；没收违法所得总额338.91 万元（含个人违法所得12.52万元），罚款总额67737.88万元（含个人罚款3034.62万元）。

另外，从查处的违法违规工程项目总数量看，四川、江苏、重庆3省（市）查处力度较大，分别查处 1308个、1182个、1125个。从查处的违法发包、转包、违法分包和挂靠等4类违法违规行为看，山西、安徽、四川3 省查处项目数量较多，分别查处134个、89个、87个。从行政罚款的金额看，重庆、贵州、江苏3省（市）处罚金额数较大，分别罚款10510万元、9259万元、7365万元。住房和城乡建设部对查处工作力度大的省、直辖市予以表扬。

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