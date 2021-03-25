人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

住建部：去年9725个建筑工程施工项目存违法违规行为

2021年03月25日16:23 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月25日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部消息，2020年，全国共排查出存在各类建筑市场违法违规行为的项目9725个，查处有违法违规行为的建设单位3562家，有违法违规行为的施工企业7332家。根据各地住房和城乡建设主管部门上报的数据，住房和城乡建设部日前通报2020年度全国建筑工程施工转包违法分包等违法违规行为查处情况。

据统计，各地住房和城乡建设主管部门共排查项目333573个，涉及建设单位242541家、施工单位267926家。

根据通报，各地住房和城乡建设主管部门共排查出9725个项目存在各类建筑市场违法违规行为。其中，存在违法发包行为的项目461个，占违法项目总数的4.8%；存在转包行为的项目298个，占违法项目总数的3.0%；存在违法分包行为的项目455个，占违法项目总数的4.7%；存在挂靠行为的项目104个，占违法项目总数的1.0%；存在“未领施工许可证先行开工”等其它市场违法行为的项目8407个，占违法项目总数的86.5%。

据了解，各地住房和城乡建设主管部门对存在违法违规行为的企业和人员，分别采取停业整顿、吊销资质、限制投标资格、责令停止执业、吊销执业资格、终身不予注册、没收违法所得、罚款、通报批评、诚信扣分等一系列行政处罚或行政管理措施。

其中，责令停业整顿的企业575家，吊销资质的企业2家，限制投标资格的企业115家，给予通报批评、诚信扣分等处理的企业3097 家；责令停止执业28 人，吊销执业资格8人，终身不予注册1人，给予通报批评等处理1426人；没收违法所得总额338.91 万元（含个人违法所得12.52万元），罚款总额67737.88万元（含个人罚款3034.62万元）。

另外，从查处的违法违规工程项目总数量看，四川、江苏、重庆3省（市）查处力度较大，分别查处 1308个、1182个、1125个。从查处的违法发包、转包、违法分包和挂靠等4类违法违规行为看，山西、安徽、四川3 省查处项目数量较多，分别查处134个、89个、87个。从行政罚款的金额看，重庆、贵州、江苏3省（市）处罚金额数较大，分别罚款10510万元、9259万元、7365万元。住房和城乡建设部对查处工作力度大的省、直辖市予以表扬。

(责编：孙红丽、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：粮价大幅上涨的支撑条件并不充分
　　人民网北京3月25日电 （赵竹青）3月25日，商务部召开例行新闻发布会。对于最近全球食品价格普遍上涨的情况，商务部新闻发言人高峰回应了记者提问，并表示粮价大幅上涨的支撑条件并不充分。…
2020年我国跨境电商零售进口规模突破1000亿元
　　人民网北京3月25日电 （赵竹青）3月25日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰透露，2020年，我国跨境电商零售进口的规模已经突破了1000亿元。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部