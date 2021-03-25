原标题：服装行业“井喷”式增长，海澜之家凭什么率先突围？

3月19日，中国国际服装服饰博览会(CHIC)展在上海落幕。今年的CHIC服博会人气格外火爆，开展第一天就创下CHIC服博会历史之最。上千家国内外知名服装品牌企业、上下游供应商以及潮流品牌，在这里展示服装面料、材质、设计的新工艺、新风尚，探索中国服装行业的未来发展之路。

科技赋能时尚，海澜之家亮相CHIC服博会

作为服装行业龙头和中国服装行业双百强，海澜之家沉浸式服装实验室的概念，完美呈现了这一季产品传统服装领域科技创新、产业转型与可持续发展的成果。

行走在海澜之家展区，科技创新、绿色制造、个性化定制，这些关键词被频频提起。在传统男装领域，海澜之家继续寻求在功能性上的突破，从面料、工艺洞悉消费者的深层需求的六维弹力裤，针对夏日多汗场景研发AAA级抑菌率的吸湿排汗面料，都广受好评。

炎夏将至，冰爽棉面料实验室吸引了众多目光，莅临展区参观的服装行业领导对冰爽棉饶有兴趣地询问原理，海澜集团董事长周立宸先生介绍道，冰爽棉材质、结构方面的创新之处在于面料中添加了新型材料以达到快速散热的凉感体验，部分面料中也加入了天然回收的甲壳素，可达到抑菌功效。

海澜集团董事长周立宸先生(左二)与中国纺织工业联合会党委书记高勇(左三)交流

步入海澜之家展区深处，记者发现全新亮相的IP童装展区，健康绿色的水果印染童装实验室，吸引大批孩子家长的重点关注。水果印染通过上游天然有机果园萃取果汁制成染料，甚至可以直接饮用，染制出来的服饰安全环保。

满满科技感的新品面料，凸显了海澜之家产品的硬实力。而“十二生肖系列”T恤、则是其这一季文化内核的代表。本系列用点描、线描、厚涂等风格，传统文化里的十二种生肖以全新形象跃然衣上，或憨态可掬，或灵动巧妙，年轻、潮流而有充满活力，吸引了众多年轻群体的驻足围观。

3月18日上午的春夏新品大秀，展示了海澜之家在全品类服饰领域的成果，涵盖男装、女装、童装、都市机能、高级商务定制、春夏联名款T恤等，时髦精们纷纷“打卡”。

主动拥抱年轻化，国民品牌引领国民生活

伴随着时代的发展，从敢于第一个喊出“男人的衣柜”，到真正名至实归的“国民品牌”，不同时期的海澜之家，都能为我们带来眼前一亮的新鲜感。

在互联网时代高速发展的今天，海澜之家又迎来了全新的变化，而伴随着海澜之家年轻化转型的过程，正是两代掌舵者传承的过程。

2020年11月，海澜之家发布公告称，海澜集团创始人之子周立宸正式接班，由此开启二代掌门人的掌舵道路。三十而立，这位85后掌门人既要扛起父辈的荣光，又要为自己开拓出一片新的天地。

承上启下，是他的历史重任，周立宸为海澜之家带来的不仅是更年轻化的经营理念，在产品、渠道、营销、生活场景等多方面都出现更为深刻而具体的变革。

去年，受到疫情影响，服装行业持续低迷，全行业的盈利综合降幅超过40%，整体市场规模缩水15%。越来越年轻的海澜之家却大动作不断，签下国民偶像周杰伦作为品牌代言人，拿下央视春晚独家服装合作伙伴名号。

在周立宸的主导下，海澜之家硬是杀出了一条血路，仅用半年时间，就恢复正向增长。根据2020年海澜之家第三季度财报显示：海澜之家线上营业收入同比增长 55.54%，第三季度同比增幅高达111.27%。海澜之家其他零售品牌的营业总收入同比增长57.33%。其中，生活家居品牌海澜优选前三季度累计营业收入同比增长 70.38%;女装品牌 OVV第三季度营业收入同比增长102.84%。

在薇娅的直播间，海澜之家可以在1小时内卖出超过3万件服装;在IP新品首发直播间，跨京东淘宝微信门店全平台能够做到4000万的单场销售佳绩。

在抖音上，海澜之家坐拥近百万粉丝，2020年618抖音直播狂欢购物节，海澜之家一跃成为男装女装品类销售冠军。海澜之家正悄悄变成年轻人簇拥的热门品牌，甚至很多95后，00后都开始走进海澜之家的门店。

不仅如此，海澜之家正积极探索由服饰原点产生的对每个人日常生活的影响。近日，海澜之家发布公告，公司名称将变更为“海澜之家集团股份有限公司”。名称中多了“集团”二字，反映了集团的战略方向与经营成果。

公司洞察了人们日益增长的生活需求，以“为每个人、每一天的美好生活所设计的服装”为品牌理念，孵化出不同细分领域的品牌，包括潮流品牌黑黥、轻奢女装OVV、职业服定制圣凯诺和海澜优选，并购英氏婴童、男生女生，涵盖大多数人的生活所需。

围绕数亿用户，海澜之家集团率先启动新零售2.0，以服装为原点，走进中国人衣、食、住、行生活的方方面面。“男人的衣柜”的标签可以撕掉了，海澜之家集团，即将拥抱的是更广阔的市场。

(责编：王仁宏、吕骞)