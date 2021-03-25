人民网北京3月25日电 （赵竹青）3月25日，国务院新闻办公室举行《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施国内相关工作情况国务院政策例行吹风会。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在回答记者提问时介绍，疫情前，服务贸易在RCEP15国之间确实有了非常迅速的增长。疫情发生之后，对本区域内的服务贸易发展确实有很大的影响，但未来服务贸易仍然是本地区一个非常重要的增长点，特别是RCEP在服务贸易领域内所达成的协议、作出的开放承诺，将推动服务贸易有一个非常显著的增长。

一是将会促进各国服务部门疫后加快复苏，推动本地区经济的增长。RCEP在服务贸易方面做了比较大的开放承诺，涉及到100多个部门，包括金融、电信、交通、旅游、研发等，而且RCEP的成员们还承诺，现在RCEP的开放是以正面清单方式进行的，要在协议生效之后6年内把正面清单转换为负面清单。这就意味着，服务贸易的开放还会得到更稳定的预期，无疑将会促进RCEP成员在疫后交通、旅游、教育等服务业的发展，有助于促进本区域内人员的交往，推动本地区的经济增长。

二是货物贸易和服务贸易融合发展的趋势进一步加深。RCEP生效后将会带来新的服务业增长，进一步推动服务贸易发展。RCEP成员国之间在协定生效之后，货物贸易会得到显著增长，带动与货物贸易相关的服务贸易增长，比如服务于货物贸易的仓储、运输、金融结算、保险、融资等，这些贸易链相关的服务业需求会进一步增长。RCEP在这些方面开放，使服务贸易增长，服务贸易也将带动货物贸易进一步增长，货物贸易和服务贸易相互融合相互促进。货物贸易本身包括很多服务贸易元素。比如进口的芯片价值中，包含设计、研发、封装等服务。

三是RCEP生效将促进依托互联网的服务贸易的发展，适应疫情后社会生活的变化。疫情确实给服务贸易的发展带来了负面影响，但同时促进了互联网赋能的服务贸易的发展，促进了对跨境服务贸易和远程服务贸易的需求。比如跨境电商、互联网金融、在线办公、在线教育、在线问诊、网上交易会，这些新业态新模式会有更大的商机。RCEP各成员国在跨境服务贸易领域，尤其是上述互联网赋能的服务贸易方面都作出了较高水平的开放承诺。

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