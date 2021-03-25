人民网北京3月25日电 （赵竹青）3月25日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰透露，2020年，我国跨境电商零售进口的规模已经突破了1000亿元。

高峰提到，当前我国整体的消费需求特别是在中西部地区、三四线城市的消费需求不断提升，对优质进口产品的需求旺盛，更多的消费群体愿意“不出境、买全球”。

他表示，自2018年11月开展跨境电商零售进口试点以来，各相关部门和地方积极探索，不断完善政策体系，在发展中规范，在规范中发展。同时，风险防控和监管体系也在逐步健全，事中事后监管有力有效，具备了更大范围内复制推广的条件。

高峰表示，下一步，商务部将会同相关部门，督促各试点城市严格落实相关政策要求，促进跨境电商零售进口规范健康持续发展，带动更多的境外优质商品进口，进一步丰富国内市场供给，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平的动态平衡，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

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