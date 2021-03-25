商务部回应中欧投资协定签署是否受影响
2021年03月25日17:34 | 来源：新华社“新华视点”微博
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日前，欧盟以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个体和实体实施单边制裁，中方也采取了反制措施。这将对中欧投资协定签署产生什么影响？商务部新闻发言人高峰3月25日在例行新闻发布会上回应说，目前中欧双方谈判部门正在开展必要的法律审核工作。中欧投资协定符合双方利益，有利于中国、有利于欧盟，也有利于世界。（记者于佳欣、张爽）
(责编：郝江震、白宇)
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