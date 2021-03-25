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商务部：粮价大幅上涨的支撑条件并不充分

2021年03月25日17:50 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （赵竹青）3月25日，商务部召开例行新闻发布会。对于最近全球食品价格普遍上涨的情况，商务部新闻发言人高峰回应了记者提问，并表示粮价大幅上涨的支撑条件并不充分。

高峰说，2020年以来的粮价上涨是多种因素叠加的结果。从国际市场看，新冠肺炎疫情在全球蔓延，加之沙漠蝗虫、东南亚旱灾等多种因素的影响，加大了国际粮价的波动幅度，世界谷物价格指数已经从去年6月以来连续9个月上涨。从国内市场看，随着国内生猪生产快速恢复，玉米和大豆的需求短期内增加较多，价格上涨，带动其他粮食品种价格上涨。加之市场对粮价看涨的预期较强，粮食生产企业和农户囤货惜售的心理也支持粮价上涨。

高峰表示，当前我国粮食供应整体充足。从综合生产能力来看，我国粮食连年丰收，粮食总产量已经连续六年稳定在13000亿斤以上。从人均占有量来看，我国人均粮食占有量超过470公斤，远高于人均400公斤的国际粮食安全标准线。从粮食库存来看，粮食库存处于较高水平，小麦、稻谷等口粮品种能够满足一年的消费需求。总的来说，保障国内粮食市场供应充足和运行稳定有基础、有条件，粮价大幅上涨的支撑条件并不充分。

 

(责编：赵竹青、高雷)

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