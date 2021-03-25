58同城发布餐饮业就业数据 重庆、西安、武汉为求职热门城市Top3
过去一年餐饮业经历了一场压力考，餐饮企业努力求变，通过线上销售、下午不闭餐等方式寻求增长。在此背景下，餐饮业的用工结构也发生了不小的变化。近日，58同城招聘研究院发布了餐饮业就业数据，从周期、城市、岗位、薪资等维度，对餐饮行业招聘求职情况进行了统计分析。数据表明，餐饮业每年3月为招聘求职高峰期；2021年2月餐饮招聘环比上升34.15%；服务员在招聘求职需求中均为活跃度第一的热门岗位，送餐员平均支付月薪最高且同比增速最快，为9501元/月。
3月正值招聘求职高峰期 武汉招聘需求同比增速超100%
农历新年是餐饮业的消费旺季，亦是用工需求旺季。58同城招聘研究院数据显示，2021年2月，餐饮业招聘与求职均呈现环比上升趋势，招聘环比上升34.15%，求职投递次数环比上升1.27%。从整体来看，餐饮业每年3月招聘需求最高，求职投递高峰为3-4月和7月，眼下正是餐饮业招聘求职高峰期。
从城市活跃度来看，2021年2月，武汉、深圳、重庆招聘需求都出现同比上升趋势，其中武汉同比增速超过100%，深圳和重庆同比增速分别在45%和25%左右。从配合关店到加入保供,从恢复外卖到开放堂食，历时一年武汉餐饮业用工需求开始迎来爆发式增长。餐饮业求职热门城市与去年相比，重庆、西安、武汉表现为同比增长。重庆被誉为美食之都、西安老字号历史悠久，餐饮业发达地区对于求职者来说更具吸引力。
服务员招聘求职两旺 送餐员月薪达9501元
58同城招聘研究院数据显示，2021年2月，餐饮业招聘求职最活跃的职位均是服务员，因该岗位门槛较低，人员流动性大，因此招聘求职需求较大。此外，送餐员、后厨、餐饮管理、传菜员、收银员、厨师/厨师长、配菜/打荷、学徒、洗碗工的招聘相对活跃，其中洗碗工同比增速最快，在75%以上。这表明随着人们卫生意识提高，分餐制逐渐普及，餐具清洗工作量加大造成用工需求增大。
从支付薪资来看，送餐员平均支付月薪最高，为9501元/月，且同比增速最快，增长12.53%。因餐饮业持续向线上转型发展，送餐员的收入随订单量增大而不断升高。收银员属于基础性岗位，操作难度较低，求职者投递增速最快，达40%以上，但由于岗位需求量有限，在市场供大于求的情况下收银员薪资环比微降，平均为3777元/月。
作为国民招聘大平台，58同城依托丰富详实的大数据，对餐饮业就业数据进行深度挖掘，对餐饮业就业状况予以全面分析，为行业、企业招才引智提供指南，也为求职者转岗择业提供数据参考。时值春季招聘旺季，58同城将持续关注就业市场动态，助力人才就业企业招工，推动招聘行业健康有序发展。
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