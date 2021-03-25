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中国棉花协会：欢迎全球棉纺织产业链各方赴疆考察

2021年03月25日19:14 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （申佳平）“欢迎全球棉纺织产业链各方通过赴疆考察、第三方尽责调查等各种途径更多地了解新疆棉花产业的真实情况，共同推动产业链透明度提升，增进理解与互信。”今日，针对H&M等跨国企业发布抵制新疆棉花的声明，中国棉花协会回应称，坚决反对以美国为首的西方各国对中国新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，强烈敦促其停止错误做法。

中国棉花协会表示，近日，若干国际服装品牌商发表声明禁用新疆棉花产品，引发全社会关注，严重损害新疆乃至中国棉纺织产业声誉，造成恶劣影响。

新疆是中国最大的产棉区，年产量在500万吨左右，占到国内棉花产量的80%以上。新疆50%以上农民种植棉花，其中少数民族占70%以上。棉花已成为新疆当地农民，特别是南疆和田、阿克苏、喀什、克州等维吾尔族聚居地区农民的主要收入来源，植棉收入已占到农业总收入的80%以上。新疆棉纺织产能在1700万锭左右，纱线产量185万吨，解决当地就业近60万人。

据中国海关统计，2020年中国纺织服装整体出口2962.3亿美元。中国以其高质量产品和服务成为全球纺织服装进口企业最为信赖的采购基地，包括新疆在内的中国产纺织服装受到各国消费者的欢迎。

中国棉花和纺织行业一直维护雇工的体面劳动等权益，改善工人的生产生活条件，提高产品质量，以期为全球服装及零售品牌提供稳定高效的供应链服务。长期以来，来自中国的棉农、纺织工人等所有普通从业者为世界棉纺织行业的繁荣发展做出了巨大贡献，值得受到公正对待。来自西方政府的粗暴打压不仅会直接伤害到产业链最脆弱的群体——数百万新疆棉农和纺织工人，还将严重损害各国纺织服装消费者、零售商、分销商和进口商的利益，并将最终伤害到世界纺织服装供应链和产业链的稳定繁荣发展。

同时，中国棉花协会呼吁国际纺织服装品牌商从业界共同利益出发，尊重中国市场，尊重中国消费者，针对关于新疆的无端指责，保持谨慎与克制；欢迎全球棉纺织产业链各方通过赴疆考察、第三方尽责调查等各种途径更多地了解新疆棉花产业的真实情况，共同推动产业链透明度提升，增进理解与互信。

(责编：王仁宏、高雷)

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