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碧桂园：2020年实现合同销售额约5706.6亿元

2021年03月25日19:20 | 来源：人民网
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碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园”，股票代码02007.HK）于3月25日披露2020年度业绩报告，集团连同其联合营公司实现归属于集团股东权益的合同销售额约5706.6亿元（人民币，下同），合同销售面积约6733万平方米。无论权益销售金额还是销售面积，都继续保持了同比稳步提升。

年报发布会上，碧桂园集团总裁莫斌表示，公司有信心未来三年每年录得10%以上的权益销售额增长，并保持各项经营指标同步增长。

报告期间，碧桂园实现总营业收入约4629亿元，毛利约1009亿元，净利润约541亿元。公司董事会建议派发末期股息每股人民币24.98分，2020年全年合计每股派息人民币45.53分，全年派息总额占股东应占核心净利润31%。2020年，碧桂园全年完成纳税总额653亿。截至去年12月31日，集团权益可售资源合计约2.25万亿元。

与此同时，2020年，碧桂园的财务盘面仍旧呈现扎实、稳健的风格。数据显示，截至报告期末，公司可动用现金余额达1836亿元，资金保障能力好；净负债率仅55.6%，在TOP5头部房企中亦处低位；综合融资成本仅5.56%，今年初新发行美元票据更录得2.7%的超低票面利率。

杠杆处行业低位，净负债率低至55.6%

2020年，面对疫情带来的严峻挑战，碧桂园及时把握城市轮动复苏机遇，打造适销产品，加大营销力度，推出线上营销等创新措施，实现了规模稳步增长，全年累计实现归属公司股东权益的合同销售金额约5706.6亿元，较2019年同比增加3.3%；归属公司股东权益的合同销售建筑面积约6733万平方米，较2019年同比增加8%。统计显示，2016年至2020年期间，公司权益合同销售金额复合增长率达到25%。

销售增长的同时，公司实现权益物业销售现金回笼约5193亿元，权益回款率达到91%，已连续5年高于90%。

目前，中国房地产调控已进入一城一策、一企一策的精细化管控新阶段，尤其去年8月启动的“三道红线”融资新规，以及今年1月开启的房地产贷款集中管理制度，均是对行业融资的颠覆性监管，其目标是引导金融机构资金向稳健的优质企业倾斜。

“三道红线”指标分别为“剔除预收款后的资产负债率大于70%、净负债率大于100%、现金短债比小于1.0倍”，若三线同踩则位居“红档”，连踩两线则位居“橙档”，只踩一线则为“黄档”，三线未踩则为“绿档”。

在公司看来，“三道红线”融资新规有助于房地产行业长期向好，也有利于资产质量优秀的公司持续经营。早在2018年，碧桂园提出“行稳致远”全新战略，将稳健经营放在最重要的位置，将财务风险牢牢锁在笼子里。

去年以来，公司继续优化资产负债表，优化资本结构，截至去年末的“净负债率”为55.6%，远低于100%的标准线；“现金短债比”为1.9倍，远高于1.0%的标准值；“剔除预收款后的资产负债率”微弱高于70%的指标线。管理层也在发布会上表示，公司整个负债规模会在2021年、2022年逐步下降，有信心在2023年6月30日前达标回绿。

截至目前，公司已经连续多年保持净负债率低于70%这一指标，这在行业的高杠杆发展周期，以及公司的快速发展阶段，是十分难能可贵的。

债务总额下降，融资成本再创新低

融资方面，去年截至报告期末，集团的平均融资成本为5.56%，较2019年底下降78个基点。

2021年1月发行的5亿美元5.5年期票据和7亿美元10年期票据的利率更是分别为2.7%、3.3%，创民营房企发债融资成本之新低。

截至去年末，集团有息负债总额为3265亿（含银行及其他借款、优先票据、公司债券和可转股债券），同比减少11.7%；其中需于一年以内偿还的短期有息债务约962亿，资本结构进一步优化。

基于良好的经营情况、稳健的财务管控，碧桂园备受评级机构认可。报告期内，公司获得穆迪上调发行人及高级无担保债券评级至投资级、标普上调公司长期主体信用评级展望至正面两项成果。

截至目前，穆迪、惠誉两家国际评级机构已给予公司“投资级”评定，标普主体评级展望为正面。

同时，公司也自2017年起连续四年入选《财富》杂志世界500强企业，且排名较2019年攀升30位，至147位。

(责编：王仁宏、吕骞)

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