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分布式存储打开千亿级市场 深入推动行业数字化转型

2021年03月25日19:38 | 来源：人民网
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人民网北京3月25日电 （栗翘楚）全球互联网行业进入高速发展期，根据国际数据公司（IDC）预测，到2023年，中国的数据量将达到40zb，其中80%超过是非结构化数据。随着5g技术的普及，企业数据将成为中国数据的主流，数据市场将成倍增长。此前，市场研究机构MarketsandMarkets发布的全球数据存储市场规模预测显示，2024年全球数据存储市场规模将破千亿美元大关。

分布式存储与去中心化云计算作为Web3.0的重要基础设施，将加快推动相关行业的数字化转型进程，构建商业新场景，促使经济社会发生深刻变革。

业内人士表示，目前，互联网将海量计算机、智能移动终端连接在一起，使得用户能够访问存储其他计算机终端上的海量数据。数据的传输与访问，是基于HTTP（超文本传输协议）为代表的互联网协议实现的，数据以计算机（服务器）、终端IP（域名）为地址进行中心化存储，具体存储数据的服务器节点如同一个集中式的库，需要承担巨大流量访问、数据传输压力。

而随着分布式存储协议逐渐兴起，作为HTTP的补充，打造面向全球、点对点的分布式版本文件系统，能将所有具有相同文件系统的计算设备连接在一起。就星际文件系统（IPFS）而言，用户寻找的是存储在某地方的内容，这些内容分散在不同的服务器节点，而不是某地址，只需确认验证内容的哈希，就可以获得速度更快、更安全、更稳定的网页。

2021年是“十四五”开局之年，“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”“十四五”规划为数字中国发展明确了方向。

安迈云董事会秘书马思远表示，人工智能、大数据、区块链、云计算等技术作为建设数字中国的重要载体，将在数字产业化和产业数字化过程中发挥关键的作用。她认为，未来分布式计算将重塑产业链价值主张，算力将成为新的生产要素，为社会产业数字化转型带来延伸性经济增长。

机遇和挑战并存。据了解，过去10年，全球数据量年均复合增长率接近50%，人类将在未来面临数据安全和AI恶意操纵的两大挑战。

业界人士认为，去中心化存储与去中心化计算两者分别将解决数据隐私安全问题，以及智能体的恶意操纵问题。即去中心化云计算将数据存储在大量的个体计算节点上，其扩大存储规模的边际成本较低；在安全性方面通过区块链等技术手段，用户可以通过私钥掌控自己的数据信息，第三方只有在获得用户私钥授权的情况下，才能访问数据。

(责编：王仁宏、高雷)

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