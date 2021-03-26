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央行调查报告显示

一季度宏观经济热度指数上升

2021年03月26日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月25日电  （记者吴秋余）中国人民银行25日发布的调查报告显示：一季度，企业家宏观经济热度指数为38.9%，比上季提高4.5个百分点，比去年同期提高26.5个百分点；银行家宏观经济热度指数为42.4%，比上季上升8.8个百分点；企业家经营景气指数为56.3%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期提高26.0个百分点。

　　价格方面，一季度产品销售价格感受指数为56.9%，比上季提高3.6个百分点，比去年同期提高16.9个百分点。原材料购进价格感受指数为71.6%，比上季提高7.5个百分点，比去年同期提高14.7个百分点。

　　资金周转方面，一季度资金周转指数为60.6%，比上季提高1.3个百分点，比去年同期提高15.2个百分点。销货款回笼指数为63.5%，比上季提高0.8个百分点，比去年同期提高17.8个百分点。

　　一季度，我国贷款总体需求指数为77.5%，比上季提高5.9个百分点；银行业景气指数为72.1%，比上季提高4.2个百分点，比上年同期提高13.8个百分点。

　　此外，央行调查报告还显示：一季度收入感受指数为51.7%，比上季上升1.1个百分点；就业感受指数为43.9%，比上季上升2.4个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 01 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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