着力抓好四个统筹
为“十四五”良好开局贡献法治力量（权威发布）
国新办3月25日举行新闻发布会，中央依法治国办组成人员、司法部副部长熊选国，司法部法治调研局局长李明征，普法与依法治理局局长王晓光介绍深入贯彻落实习近平法治思想，为“十四五”良好开局贡献法治力量有关情况。
“‘十四五’规划对全面推进依法治国作出重要部署，勾勒出未来五年法治中国建设的新图景。去年底，党中央已印发《法治中国建设规划（2020—2025年）》《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》。中央依法治国办正在抓紧研究起草《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》。‘一规划两纲要’共同构建起新时代中国特色社会主义法治建设的顶层设计，是‘十四五’时期统筹推进法治建设的总蓝图、路线图、施工图。”熊选国介绍，司法部将深入贯彻落实习近平法治思想，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，努力为全面建设社会主义现代化国家提供坚强法治保障。
熊选国表示，实现“十四五”时期经济社会发展的目标，全面依法治国既是重要任务，也是重要保障。中央依法治国办将着力抓好“四个统筹”，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供坚实有力的法治保障：要统筹法治力量服务保障“十四五”时期经济社会的发展；要统筹全面依法治国顶层设计和法治实践；要统筹立法、执法、司法、守法、普法重要环节法治工作；要统筹好国内法治和涉外法治。
今年是“十四五”开局之年，如何进一步营造良好的法治化营商环境？对此，李明征回应，一是突出重点领域、新兴领域、涉外领域立法，坚持立改废释并举；二是深入推进依法行政，加快建设法治政府；三是全面推进严格规范公正文明执法；四是持续完善公共法律服务体系建设。
“加强法治乡村建设是全面实施乡村振兴战略、推进全面依法治国的基础性工作。目前，广大农村干部群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识和能力正在提升，讲蛮不讲法、遇事找关系的现象正在减少。”王晓光介绍，下一步将紧紧围绕“十四五”时期全面推进乡村振兴的目标任务，结合实施“八五”普法规划，在法治乡村建设提质增效上下功夫，实现从有形全覆盖到有效全覆盖，促进乡村社会既充满活力又和谐有序，具体就是要推动法律进村、入户、到人。
《 人民日报 》（ 2021年03月26日 02 版）
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