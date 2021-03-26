本报记者 罗珊珊

2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，目前各方正在抓紧推进协定的核准生效工作。3月25日，国新办举行政策例行吹风会，介绍RCEP生效实施国内相关工作情况。

“中国率先对RCEP进行核准，表明了中国政府对RCEP早日生效的高度重视和全力支持。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，RCEP签署后，党中央、国务院非常重视，专门成立RCEP生效实施的工作机制。在相关部门的共同努力之下，已经完成对RCEP的核准。

同时，RCEP成员国决定每两个月左右就召开一次RCEP临时联合委员会会议，相互通报各成员国在协定核准方面取得的进展。现在各方明确表示，要努力争取在今年之内完成协定核准工作，目标是2022年1月1日RCEP能够正式生效实施。

RCEP实施的相关技术准备工作，中方也在积极推进。“可以说，我们已经做好了充分准备，在协定生效时，我们能够全面履行RCEP所规定的义务。”王受文说。

目前，商务部已经会同有关部门梳理了RCEP中涉及的701条约束性义务，包括关税减让、海关程序简化、原产地规则技术准备、产品标准、服务贸易开放措施、投资负面清单承诺、知识产权全面保护承诺以及行政措施和程序合规等。目前，701条义务中的613条已经完成实施准备，占全部需要履行的约束性义务的87%。剩下13%的义务，中方在RCEP生效时就能够实施。

据介绍，RCEP生效后，区域内90%的商品贸易最终会实现零关税。“与我国已经签署的自贸协定相比，RCEP的15个成员国之间的关税减让，采用了双边两两出价的方式，所以它的关税减让和原产地规则实施比较复杂。”海关总署关税征管司司长姜峰介绍，为了确保协定实施，海关正在建立健全原产地管理制度体系，搭建适合RCEP原产地管理需求的信息化系统，做好对关员和企业的培训和辅导。

联合国贸发会议研究报告表明，到2025年，RCEP将给15个成员国带来10%以上的出口增长。美国彼得森国际经济研究所研究测算显示，到2030年RCEP成员国国民收入合计将增长1860亿美元，年出口总额预计额外增长5190亿美元。日本政府发布的分析评估报告认为，RCEP将促进日本GDP增长2.7%，RCEP巨大的市场开放和规则方面的承诺将会推动本地区所有成员国经济的增长和发展，所有国家都会受益。

对中国而言，通过开放贸易和投资，RCEP有助于中国畅通区域产业链和供应链，更好地联通国内国际两个市场、两种资源，有助于畅通国内大循环，促进国内国际双循环，推动中国加快构建新发展格局。

同时，RCEP成员国都是中国重要的经贸合作伙伴，去年，中国对RCEP成员国的出口规模达到7007亿美元，占中国出口总额的27%；中国从RCEP贸易伙伴的进口额达到7779亿美元，占中国进口总额的37.8%；中国吸引外资有10%来自RCEP成员国。总的来说，RCEP将推动中国的稳外贸稳外资工作，也有助于中国经济向先进产业水平迈进，提高中国产品的质量标准，推动产业升级，推动中国经济的高质量发展。

工业和信息化部运行监测协调局负责人何亚琼表示，将利用RCEP生效的契机，带动中国企业充分融入RCEP大市场，将以更加主动、更高水平的开放，推动中国制造业高质量发展。吸引更多外资高端制造业项目在中国落地，更多外资企业机构和人才来中国发展，从而实现中国和RCEP其他成员国的企业互利共赢、共同发展。同时，希望在技术创新、国际贸易、标准法规等领域继续开放合作，增强15个成员国共同发展的新动力。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)