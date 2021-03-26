本报北京3月25日电 （记者欧阳洁）银保监会最近发布的数据显示：截至2020年末，国内21家主要银行绿色信贷余额超过11万亿元，绿色信贷资产质量整体良好，不良率远低于同期各项贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益逐步显现，按照信贷资金占绿色项目总投资的比例计算，21家主要银行绿色信贷每年可支持节约标准煤超过3亿吨，减排二氧化碳当量超过6亿吨。

近年来，银保监会持续完善银行业保险业绿色金融政策，推动银行保险机构大力发展绿色金融，创新绿色金融产品与服务，积极支持绿色产业发展，促进经济社会发展全面绿色转型。

下一步，银保监会将研究完善绿色金融相关政策措施，鼓励和引导银行保险机构积极发展绿色金融，规范创新绿色金融产品和服务，将更多金融资源投向绿色产业，加强环境和社会风险管理，提升绿色金融专业能力和金融服务质效，积极开展应对气候变化投融资工作，为落实碳达峰、碳中和目标提供有力的金融支持。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 02 版）

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