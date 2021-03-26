2020年北京市建筑垃圾资源化处置率达85%以上
建筑废弃物 有了好去处（倾听·关注循环经济）
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建筑垃圾如何处理？填埋或焚烧的处理方式会给环境造成压力，创新垃圾处置方法，挖掘回收利用价值，可以有效节约资源，也更有利于环境的可持续发展。
北京依靠绿色循环体系，将建筑垃圾分类处置、再生利用，2020年建筑垃圾资源化处置率达85%以上，再生产品广泛应用于市政工程，为建筑垃圾的处理提供了有益探索。
北京市石景山区，永定河休闲森林公园北侧的一片露天空地上，一个个600平方米大小、铺满“砂石”的池子引人注目。这些用于净化水质的“砂石”是建筑垃圾经过处理后得到的再生滤料，主要来源于海淀苏家坨、海淀四季青和昌平沙河三个建筑垃圾资源化处置项目，建筑垃圾再生产品总用量超过6万吨。
建筑垃圾资源化利用是一项系统性工程。近年来，北京市下大力气促进建筑垃圾资源化处置和循环利用，出台了《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》等一系列文件，规定将弃土以工程回填、矿坑修复、土地平整、绿化覆盖等方式实施利用，弃料及其他废弃物通过再加工形成再生产品，同时大力化解再生产品推广使用难题，打通建筑垃圾变废为宝的“最后一公里”。
■ 运输方式更绿色
1.2万辆渣土车用上新科技
渣土车噪音大、多拉快跑，粉尘多、乱卸乱放，曾经是人们对建筑垃圾处理的普遍“初印象”。而在位于北京西北六环的海淀区海绿运运输公司，“零事故、零违章”的醒目标语旁，一排排新投入使用的绿色渣土车整装待发。
这批渣土车是纯电动运输车，续航里程可达280公里，完全能够替代传统燃油渣土车，可实现行驶中零污染、零排放和低噪音。驾驶舱中部还有一套指纹识别系统，驾驶员在启动汽车前必须进行指纹识别或人脸识别，如果不是司机本人驾驶，车辆就不会启动。
“如果司机没有按照规定线路行驶，车辆就会被锁定，无法倾倒渣土，这样就可以对渣土车进行闭环管理。”该公司总经理吴宪介绍。随着绿色运输车队的组建，偷倒渣土的痼疾得到根治。
“黑科技”要发挥作用，离不开机制创新。按照北京市有关规定，各区政府是建筑废弃物资源化综合利用的责任主体。海淀区通过特许经营方式组建“绿色运输主力军”，积极探索拆、运分家新模式，切断拆除与运输环节的利益联系，遏制渣土违规运输和非法倾倒乱象。记者在海绿运公司了解到，驾驶员本人不直接参与经营，公司对他们的考核也更加注重安全和“环境友好”，避免违规车辆上路运行。
截至目前，全市取得建筑垃圾准运许可的1.2万余部车辆均加装了车载监控装置，数据上传到“北京市建筑垃圾车辆运输管理系统”，城管执法、公安交管和交通运管等部门利用该平台，对车辆运行情况进行监管。同时，住房和城乡建设部门在全市各类施工工地门前，安装了车牌识别装置，方便施工单位判别渣土车真伪，严防“黑车”进出。
■ 处置利用更规范
处理能力每年近8000万吨
在苏家坨建筑垃圾资源化处置项目现场，建筑垃圾被运到这里进行破碎、筛选，生成高品质再生骨料，生产各类再生产品，达到将建筑垃圾减量化、资源化和循环利用的目的，资源化利用率可达95%。
该项目负责人尹福恒介绍，再生骨料按照一定级配搅拌和碾压后具有较高地基承载力，可直接应用于软弱地基、竖井回填、路基垫层、水处理、场地抑尘等工程；还可以部分或者全部替代天然骨料，生产再生无机混合料、再生砖、再生混凝土等产品。
相对而言，废弃混凝土生成的再生骨料由于强度高、生产成本低，颇受市场青睐。而砖混类建筑垃圾由于强度相对较弱，附加值较低，处置企业在“精料”充足的情况下是不愿意接收的。为此，北京市实施处置费用阶梯价格，解决公司“挑食”问题。
记者了解到，苏家坨项目建筑垃圾处理的收入达到每吨52.4元，其中垃圾产生单位缴纳30元，政府财政再补贴22.4元。“整体上看，收入能够覆盖处理成本，企业能够在微利的状态下实现可持续发展。”尹福恒表示。
同时，为鼓励建筑垃圾资源化利用行业发展，北京市住建、经信、发改等部门将建筑垃圾资源化处置列为“废弃资源综合利用业”，给予相关企业工商营业执照增项，确保处置费用能够享受税收优惠政策。北京市还大力推进“N+X”模式，“N”即固定式建筑垃圾资源化处置工厂，列入市政基础设施和环境卫生事业发展规划，确保项目用地、环评、稳评等手续畅通；“X”即临时性资源化处置设施，主要用于解决集中产生的拆除垃圾。截至目前，北京市共设置固定设施5处、临时设施86处，设计资源化处置能力接近每年8000万吨。同时，还设有建筑垃圾填埋场13处，弃土利用点300余处，用于收纳利用工程弃土。
■ 产品销路更广泛
建筑垃圾再生品已售1亿吨
在永定河京西流域，建筑垃圾经过处理后得到的再生滤料，作为水质净化的重要载体，每天大约可净化处理再生水6万立方米。和天然填料相比，再生滤料成本更低，净化效果也不逊色。
再生产品的推广利用是建筑垃圾治理最后一环，也是建筑垃圾变废为宝、发挥“城市矿产”作用的关键步骤。2020年，北京市建筑垃圾产生量1.47亿吨，采取弃土利用或资源化处置方式共处置建筑垃圾1.26亿吨，进入填埋场2148万吨，资源化处置率达85%以上，再生产品广泛应用于交通道路、园林绿化、河道治理等工程中。
但是，目前建筑垃圾的再生产品认可度仍然有待提高，一些建设单位、设计单位、施工以及监理单位习惯于用天然材料，对使用建筑垃圾再生产品仍有顾虑。
为解决产品销路和推广应用，破解应用“最后一公里”难题，北京出台了一系列举措：相关部门将再生产品使用列入政府投资项目立项申报审查，并要求市级绿化项目按照每亩500吨的比例使用再生产品；住建部门出台了再生产品适用标准和工程使用部位名录，明确了各类再生产品的适用标准。自2018年以来，北京市共生产各类建筑垃圾再生产品1.2亿吨，已销售使用1亿吨。随着政府的大力支持和社会认识的不断深化，相信越来越多的建筑废弃物将被“点石成金”、变废为宝。
《 人民日报 》（ 2021年03月26日 08 版）
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