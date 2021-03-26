本报记者 崔 佳 刘新吾

“现在原材料很充足，我们也干劲十足！”望着马力全开的生产线，重庆德能再生资源股份有限公司董事长伍中钢说。

伍中钢的公司主营废铅蓄电池回收利用，这种电池在重庆市产量较小，他们曾因“无废可用”而停工。而在相邻的四川，这种电池产量较大，废铅蓄电池往往要排队等待处置。

何不把四川的废铅蓄电池运到重庆来处理呢？伍中钢也想过。可废铅蓄电池属于危险品，处置程序复杂，要层层审批，有时得花一个月工夫，“不管是100公斤还是300公斤，都要审批，每年要办上百张审批单，我们只得安排专人来跑手续。”

成渝地区双城经济圈建设的启动，让此事“柳暗花明”。2020年4月，川渝两地在全国率先建立危险废物跨省市转移“白名单”制度，两地每年定期协商确定经营单位及可接收的类别和数量。凡在“白名单”范围内的，不再需要地市级生态环境部门审批，由两地省级生态环境部门直接审批，5个工作日即可得到答复。

进了“白名单”，德能公司现在每年只需办两次审批，每次3万吨。只要累计不超过总额，每次运送几百吨，不用单独审批。2020年，德能公司停产3个月，处置总量反而增加20%。

除了德能公司，川渝两地共有15家企业纳入“白名单”。2020年，双方相互转移的危险废物近5万吨。

企业得实惠，政府也减了负。重庆市生态环境局固体废物与化学品处处长吕俊强说，现在可以腾出更多时间来做其他工作，“危险废物种类多，单个省市难以建设所有类别的危废处置设施。川渝合作，既能降低成本，又能避免远距离运输带来的风险，一举两得。”

川渝加强生态环境领域合作，“白名单”只是其中一项。经过深入调研，两省市生态环境部门联合印发《深化四川重庆合作推动成渝地区双城经济圈生态共建环境共保工作方案》，明确了加强生态共建、深化污染共治、强化共商共管、健全工作机制四大类27方面合作内容。重庆市生态环境局相关负责人介绍，目前“白名单”制度已经拓展到了贵州和云南。

“除了四川，我们以后还能接收贵州、云南的原材料。”伍中钢说，重庆市委在相关建议中提出，“十四五”时期要加强固废危废协同治理，这让他感到振奋，“多地协同，带来广阔商机。今年我们产量有望翻番，未来也更有奔头！”

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 08 版）

(责编：胡永秋、牛镛)