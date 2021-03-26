本报北京3月25日电 （记者李心萍）国家邮政局实时监测数据显示，截至3月24日，今年我国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次。年初以来，邮政快递业继续保持高速增长态势，预计全年快递业务量将超过950亿件。

值得注意的是，今年快递业务量突破200亿件用时仅83天，比2020年提前了45天，又一次刷新了我国快递业发展纪录，进一步凸显了我国快递市场巨大的发展韧性、蓬勃活力和增长潜力。

国家邮政局有关负责人表示，邮政快递业之所以继续在高位增长区间运行，得益于我国强大的国内消费能力、消费市场加快线上线下融合发展、农村市场增长较快，使得快递市场获得了新的规模扩张。

这一成绩的取得也与今年邮政快递业迅速复工复产密不可分。今年全网复工复产速度远高于去年，为全年持续快速发展和“十四五”规划开好局起好步奠定了坚实基础。

据了解，我国快递业于2014年进入“百亿”时代。此后，快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。即使是在2020年这一特殊年份，全国快递年业务量也历史性达到830亿件，同比增长30.8%，进一步夯实了行业高质量发展的基础。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 08 版）

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