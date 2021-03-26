人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

今年快递业务量预计超950亿件

已突破200亿件，用时仅83天

2021年03月26日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月25日电  （记者李心萍）国家邮政局实时监测数据显示，截至3月24日，今年我国快递业务量已突破200亿件，接近2015年全年水平，日均业务量超过2.4亿件，日均服务用户接近5亿人次。年初以来，邮政快递业继续保持高速增长态势，预计全年快递业务量将超过950亿件。

　　值得注意的是，今年快递业务量突破200亿件用时仅83天，比2020年提前了45天，又一次刷新了我国快递业发展纪录，进一步凸显了我国快递市场巨大的发展韧性、蓬勃活力和增长潜力。

　　国家邮政局有关负责人表示，邮政快递业之所以继续在高位增长区间运行，得益于我国强大的国内消费能力、消费市场加快线上线下融合发展、农村市场增长较快，使得快递市场获得了新的规模扩张。

　　这一成绩的取得也与今年邮政快递业迅速复工复产密不可分。今年全网复工复产速度远高于去年，为全年持续快速发展和“十四五”规划开好局起好步奠定了坚实基础。

　　据了解，我国快递业于2014年进入“百亿”时代。此后，快递年业务量以每年递增100亿件的速度持续高速增长。即使是在2020年这一特殊年份，全国快递年业务量也历史性达到830亿件，同比增长30.8%，进一步夯实了行业高质量发展的基础。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 08 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》的通知
　　关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》的通知 各省、自治区、直辖市生态环境厅（局）、农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团生态环境局、农业农村局： 为认真贯彻习近平总书记关于加强农业面源污染防治的重要指示批示精神，贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议关于深入打好污染防治攻坚战、推进化肥农药减量化的部署要求，制定本方案。请各地结合实际，认真贯彻执行。…
分布式存储打开千亿级市场 深入推动行业数字化转型
　　人民网北京3月25日电 （栗翘楚）全球互联网行业进入高速发展期，根据国际数据公司（IDC）预测，到2023年，中国的数据量将达到40zb，其中80%超过是非结构化数据。随着5g技术的普及，企业数据将成为中国数据的主流，数据市场将成倍增长。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部