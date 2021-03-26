西安高新区加快推动高质量发展
设立专项资金 激励科技创新
2021年03月26日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报西安3月25日电 （记者原韬雄）西安高新区日前召开加快科技创新推动高质量发展工作会议，发布了《西安高新区关于支持硬科技创新的若干政策措施》（以下简称《措施》），在硬科技企业上市、研发投入、关键技术攻关等方面提供9亿元以上专项资金支持。
《措施》提出，西安高新区将在实施双链融合专项计划、支持硬科技研发与转化、营造最优创新创业生态三个方面设立9项专项资金，其中包括：每年为10家以上硬科技上市企业设立1亿元以上专项资金，设立1亿元专项资金择优对100家规模企业给予研发投入奖励，设立1亿元专项资金择优对1000家科技型中小企业按照不同发展阶段予以支持。《措施》同时对关键技术攻关“揭榜挂帅”、核心技术研发转化、硬科技创新人才支持等分别设立每年1亿元专项资金。
据了解，2020年，西安高新区全年入库科技型中小企业达2434家，同比增长45%；认定高新技术企业1139家，同比增长34%；挖掘高校院所待转化优秀项目150余项，全年专利申请量超过4万件；发明专利授权量6200件，完成技术交易额460亿元，创历史新高。
《 人民日报 》（ 2021年03月26日 08 版）
(责编：胡永秋、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》的通知
- 关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》的通知 各省、自治区、直辖市生态环境厅（局）、农业农村（农牧）厅（局、委），新疆生产建设兵团生态环境局、农业农村局： 为认真贯彻习近平总书记关于加强农业面源污染防治的重要指示批示精神，贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议关于深入打好污染防治攻坚战、推进化肥农药减量化的部署要求，制定本方案。请各地结合实际，认真贯彻执行。…
- 评论
- 关注