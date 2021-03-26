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西安高新区加快推动高质量发展

设立专项资金 激励科技创新

2021年03月26日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报西安3月25日电  （记者原韬雄）西安高新区日前召开加快科技创新推动高质量发展工作会议，发布了《西安高新区关于支持硬科技创新的若干政策措施》（以下简称《措施》），在硬科技企业上市、研发投入、关键技术攻关等方面提供9亿元以上专项资金支持。

　　《措施》提出，西安高新区将在实施双链融合专项计划、支持硬科技研发与转化、营造最优创新创业生态三个方面设立9项专项资金，其中包括：每年为10家以上硬科技上市企业设立1亿元以上专项资金，设立1亿元专项资金择优对100家规模企业给予研发投入奖励，设立1亿元专项资金择优对1000家科技型中小企业按照不同发展阶段予以支持。《措施》同时对关键技术攻关“揭榜挂帅”、核心技术研发转化、硬科技创新人才支持等分别设立每年1亿元专项资金。

　　据了解，2020年，西安高新区全年入库科技型中小企业达2434家，同比增长45%；认定高新技术企业1139家，同比增长34%；挖掘高校院所待转化优秀项目150余项，全年专利申请量超过4万件；发明专利授权量6200件，完成技术交易额460亿元，创历史新高。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月26日 08 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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