本报记者 韩 鑫

智能冰箱搭载语音识别功能，为不同食材“量身定制”保鲜模式；新一代破壁机做完饮品后，能自动清洗、一键除菌……2021年中国家电及消费电子博览会25日在上海闭幕，兼具颜值与气质的家电产品吸引了消费者和客商的目光。

2020年，全国家用电器行业营收达到1.48万亿元。今年的《政府工作报告》中也提出，要稳定增加汽车、家电等大宗消费，这为加速复苏的家电行业注入了强劲信心。

当前，家电行业涌现出哪些新特点？如何更好激活家电市场，为扩内需注入动力？透过家电行业的这场开年首展，我们一探究竟。

贴合时尚潮流，带动智慧生活

油烟机通过语音智能“开口说话”，电视机搭配VR眼镜进入全景体验，电蒸锅联姻手机系统，一键即可远程控制……博览会的各大展区里，不同产业触碰融合，勾勒出一幅智慧生活的未来图景。

——深耕技术研发，产品智慧范更足。

在“智慧家庭”区的展台，一款智能语音互动冰箱引得不少消费者驻足围观。只需轻松发起对话，人工智能便能结合冰箱“库存”、新鲜程度和用户喜好，推荐不同的菜谱。不只是冰箱，智控语音蒸箱、智能空气净化器随处可见，“智慧化”成为各大参展企业的主打概念。

“随着人工智能、物联网等技术发展，家电开始从纯硬件产品进化为生活中的终端，打破了产业间的固有边界。”中国家用电器协会副理事长徐东生说，智能化是家电行业创新的重要方向。

——贴合时尚潮流，销售触达面更广。

可爱的布朗熊现身三明治机、乖巧的叮当猫入驻果汁杯，九阳电器凭借联名跨界，让在家做饭变得有趣。无独有偶，华帝也创新推出敦煌系列产品，将极具中国风的丝路文明同现代厨电相融合。

“结合年轻人需求，打造年轻化、时尚化的品牌，能形成长远的竞争力。”在徐东生看来，零售业态同样要推陈出新，从过去单纯的商品销售发展为社交电商、网络直播及社群营销，才能加强交互，加快触达更广泛的消费者。

——深入分析用户需求，定制化创新更准。

通过大数据分析，发现消费者对洗衣机的除菌功能有更高期待。因此，京东联合西门子家电推出变频洗烘一体机，专门定制了去螨除菌的功能，这款机器引来不少消费者询问。

以前有什么卖什么，现在可以根据用户需求来反向定制家电产品，让产品创新更精准，定制化正成为家电产业发展的重要趋势。

把脉产业堵点，激活家电内需

受疫情影响，2020年国内家电行业利润有所下降。把脉产业堵点、激活家电内需成为行业面临的一大课题。

从市场格局来看，“行业面临的主要问题仍是传统家电产品保有率较高，新增需求相对有限。”徐东生解释说，近年来，中国家电市场由新增需求为主导的增量市场转向更新换代需求为主导的存量市场，产品之间的竞争日趋激烈。

同时，也应看到，农村消费市场发掘仍显不足。中央党校（国家行政学院）经济学部研究人员孙生阳认为，尽管近年来中国农村居民家电拥有量快速上涨，但电冰箱（柜）、空调、排油烟机、洗衣机和彩色电视机每百户年末拥有量仍然比全国平均水平分别低2.2台、44.3台、30.3台、4.4台和3.0台。抓住乡村振兴战略的发展契机，深耕农村市场，应该成为家电企业的着眼点。

从发展趋势来看，“随着新技术日新月异、新生代渐成主力，行业的供需、渠道、营销模式等都较此前发生更大变化，催促企业不断变革。”中国家用电器协会执行理事长姜风分析，如何满足消费者个性化、差异化需求，是家电行业激发新需求、打破增长天花板的关键所在。

加大研发力度，拓展细分市场

在去年上半年营收利润双双下滑超15%的背景下，全年营收仅同比下降1.1%，家电行业实现V形反转，展现出强劲的韧性，行业企业和专家普遍看好今年我国家电行业走势。

如何才能更好激活家电市场，为扩内需注入动力？

一方面，加大研发力度，以高质量供给创造新需求。

“在健康、智能、节能等理念深入人心的背景下，为消费者提供更多高品质及功能创新的优品，是家电消费需求持续稳定释放的关键。”在姜风看来，家电企业未来还需继续着力于技术创新、夯实基础技术的研发体系，从学习吸收转变为创新引领。

另一方面，挖掘存量市场新潜力，拓展细分市场。

“改善性消费将成为未来家电市场的一大发展趋势。”孙生阳认为，从已有数据来看，中国刚需性家电（电冰箱、洗衣机和彩色电视机）消费上涨已逐渐趋缓，但空调和排油烟机等改善性家电消费上涨趋势明显。

孙生阳说，特别是对于农村消费市场来说，随着农村居民收入水平的持续提高，改善性家电消费将保持上升态势。应不断完善农村物流等基础设施，推进县乡村三级物流配送体系的建设，为农村家电消费提供优质高效的物流服务。

细分领域市场也应成为家电企业的发力点。在九阳股份全域营销部高级总监徐楠看来，基于动手最小化、体验享受化的产品特性，预计小家电将整体保持稳中向好、新兴品类持续放量态势。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)