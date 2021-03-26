政府节用为民，坚持过紧日子
中央部门，今年花钱更透明（经济聚焦）
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3月25日，102个中央部门集中向社会公开2021年预算。
更公开透明，充分回应社会关切，项目支出可见、可量、可评。此次预算公开反映出，各中央部门把“过紧日子、节用为民”落在了实处。
3月25日，102个中央部门集中向社会公开2021年预算。今年的《政府工作报告》明确，中央本级支出继续安排负增长。2021年财政预算报告要求“坚持政府过紧日子”“把严把紧预算支出关口，进一步压减一般性支出，严格审核新增财政支出，大力削减或取消低效无效支出，深入挖掘节支潜力”。
今年的中央部门预算公开工作有哪些新变化？各部门如何压减支出？如何把严预算关口？咱们细细翻阅这本“账”。
落实预算改革要求，预算公开信息更加全面具体
2021年中央部门公开的部门预算包括部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表等9张报表，全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。除涉密信息外，一般公共预算支出公开到支出功能分类项级科目，其中的基本支出公开到部门预算支出经济分类款级科目，预算公开透明度进一步提高。
除公开上述预算报表的同时，各中央部门还对预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购、国有资产占用、预算绩效管理、提交全国人大审议的项目等情况予以说明，并对专业性较强的名词进行解释。
此外，根据2020年修订实施的预算法实施条例要求，今年10个中央部门首次公开国有资本经营预算，中央部门指导督促所属单位公开单位预算也在稳妥推进中。
为使公众找得到、看得懂、能监督，各部门的部门预算除在本部门网站公开外，继续在财政部门户网站设立的“中央预决算公开平台”集中展示。
“预算公开是预算管理制度改革的核心要求，也是政府信息公开的重要内容，预算公开信息更加全面具体，对实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要推动作用。”中央财经大学教授白彦锋表示，从今年各部门预算公开情况看，党的十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度”和预算法实施条例相关要求得到了有效落实，各部门加大预算公开广度和深度，进一步扩大项目公开数量、细化公开内容、推进项目支出绩效目标公开，主动公布公众关注的热点、焦点项目，自觉接受群众监督。
落实过紧日子要求，预算公开充分回应社会关切
此次预算公开反映出，各中央部门把“过紧日子、节用为民”落在了实处。比如，财政部机关服务支出2021年预算较上年执行数下降51.54%，培训经费支出下降40%；国家广播电视总局行政运行支出下降18.15%，中国科学院文化旅游体育与传媒支出下降97%。
“三公”经费支出情况为社会各界所关注。2021年安排中央本级“三公”经费财政拨款预算51.87亿元，比2020年预算减少3.3亿元，下降6%。其中，因公出国（境）费6.74亿元，减少0.04亿元；公务用车购置及运行费42.68亿元，减少3.11亿元；公务接待费2.45亿元，减少0.15亿元。
较之2020年，今年各中央部门“项目支出”预算公开力度继续加大——公开内容包含项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、年度预算安排、绩效目标等。
“疫情冲击之下，中央部门如何带头过紧日子是老百姓关注度比较高的内容，2021年各中央部门预算‘压减支出’力度很大。此外，项目支出是预算支出的‘大头儿’，加大项目支出预算公开力度，有利于督促各部门改进预算编制、优化支出结构、提高资金使用效益，也有助于集中财政资金办大事，更好服务党和国家大局，更好保障基本民生。”白彦锋说。
项目支出资金用途可见、可量、可评
“花钱必问效”。近年来，按照党中央、国务院决策部署，财政部大力推动中央部门预算绩效管理改革，基本实现了中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖，绩效目标公开工作也取得显著进展。2017年部分中央部门随同部门预算首次公开了10个重点项目绩效目标表，到2020年公开数量已增加到109个，2021年中央部门公开128个重点项目绩效目标表。除涉密部门及涉密信息外，各部门至少公开一个一级项目绩效目标表。
比如，国家卫生健康委公开了“2021年公共卫生服务能力提升项目”的绩效目标表，从表中可见，该项目安排预算14.4亿多元，有“妥善处置公共卫生突发事件”“完成重大慢性病预防控制工作”等七大年度目标，并将“制订癌症筛查标准”“培训人员合格率”“应急演练覆盖范围”“技术服务机构满意度”等25个产出或效益、满意度指标进行量化，对支出资金用途“可见、可量、可评”，利于公众监督，以及绩效评价部门后续对标“打分”。
财政部有关负责人表示，通过公开重点项目绩效目标，进一步敞开了社会各界了解政府履职的“窗口”，清晰展现了财政资金的“任务单、时间表、效果图”，使公众能更直接地看到财政资金安排在哪里、预期使用效果如何。同时，也有利于督促部门落实绩效责任、提高效率意识，促进资金使用单位加强管理、切实提高财政资金使用效益。
白彦锋认为，中央部门重点绩效目标公开范围逐年扩大，可“以上率下”，带动地方和全国范围一般项目绩效目标公开范围逐步扩大，推进现代预算制度建设，将财政资金真正花在刀刃上，推进积极财政政策提质增效，提高财政运行的可持续性。“今年是中央部门公开预算的第十二个年头，经过多年努力，把财政资金的运行放到全社会监督的‘放大镜’之下已成效显著，助力‘推行透明政务、打造阳光政府’的治理目标加速实现。”
《 人民日报 》（ 2021年03月26日 10 版）
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