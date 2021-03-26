本报记者 周小苑

近年来，中信银行武汉分行聚焦金融助力汽车产业链高质量发展。2021年，计划对汽车产业链提供综合融资1200亿元以上，为全国范围内的汽车行业合作伙伴提供全方位金融支持。

缓解企业融资难题

“疫情发生前，公司日产玻璃约两万片，疫情期间产量同比下降57%。”去年年初，受新冠肺炎疫情影响，作为汽车厂家重要玻璃供应商的武汉武耀安全玻璃股份有限公司，原材料运输和资金周转遇到了很大困难。董事长雷炫说，“中信银行武汉分行得知这一情况后，主动联系我们，给予纾困贷款支持，帮助企业稳定现金流，采用线上绿色通道为员工代发工资，助力公司快速恢复正常运转。”

产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业就可能难以运转。尤其是受疫情影响，加强产业链协同是有序推进汽车产业发展的关键。

欣悦公司是浙江省一家经营经济型汽车零售、维修服务的民营企业。疫情期间，为解决资金周转困难，中信银行武汉分行采用无纸化审批、视频核保、线上提款等方式，在一周内迅速为该企业发放了200余万元“战疫”小额流动资金贷款，用于支付员工工资、配件款、租金、水电费等，有力地支持了企业抗击疫情及复产复工。企业法人代表柳先生激动地表示：“感谢中信银行武汉分行的雪中送炭，有政府的关怀、金融机构的帮扶，再大的困难也能战胜。”

提供一站式金融服务

通源汽车是贵州省一家汽车经销商集团公司，主营汽车零售和维修服务，与中信银行武汉分行合作了15年。“中信银行可以解决零配件采购、试乘试驾车、二手车等各种资金需求。”通源汽车企业资金部财务总监广焰霞说。

在传统的批售融资、消费信贷融资业务优势基础上，中信银行武汉分行大力支持民营、实体经济，服务制造业，为经销商集团客户提供一体化综合金融服务解决方案。据统计，中信银行武汉分行服务的汽车金融授信企业90%为民营企业，集中在汽车制造行业的供应链下游，服务范围遍及各省区200多个城市，主要都是职工人数在100人以下的中型和小型企业，年融资发放量超过1000亿元。

中信银行武汉分行成立了汽车金融业务全流程一站式服务的管理部门，优化业务流程，提高运营效率。针对汽车经销商的小额流动资金贷款、试乘试驾车、二手车等提供汽车行业的特色金融服务品种，对符合要求的经销商发放信用方式融资，积极推动汽车产业供应链的发展，一汽大众品牌经销商已经通过便捷的二手车、试乘试驾车专项融资，解决了以往银行服务难以触达的痛点。

放款时间缩短到10分钟

“放款时间从一两天缩短到现在的10分钟了！”新疆乌鲁木齐的华奥汽车企业财务总监常梅说：“中信银行武汉分行实现线上融资自动放款、自动赎货，以前我们边远地区的企业有时效性方面的劣势，现在我感觉都是自助式的线上操作，效率高了、成本降了，我们的竞争力更强了。”

中信银行武汉分行通过数字化转型等方式不断提升产业链金融服务规模和质效，使产业链金融成为解决小微企业“融资难、融资贵”的重要突破口。

目前中信银行武汉分行汽车金融业务的线上自动放款比例达到50%，每天通过线上自动放款融资的企业超过200家，在销售旺季日均融资放款接近10亿元。预计2021年基本实现放款线上化，更好地服务汽车产业链上的中小企业。

中信银行汽车金融业务起源于武汉，20年来积极保障汽车产业链上下游中小企业的融资需求，打造了特色普惠的金融服务产品。新的一年，中信银行武汉分行将坚持以客户为中心，继续推广数字化服务，践行国有企业的使命与担当，全力支持实体经济发展。

《 人民日报 》（ 2021年03月26日 10 版）

(责编：胡永秋、牛镛)